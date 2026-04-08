Šajlo Džoli Pit, ćerka holivudskih ikona Anđeline Džoli i Breda Pita, imala je kratko, ali veoma zapaženo pojavljivanje u tizeru za novi K-pop spot "What’s a girl to do?" pevačice Dajong iz grupe WJSN (Cosmic Girls). Iako se na ekranu pojavljuje svega nekoliko sekundi, to je bilo dovoljno da privuče ogromnu pažnju, uglavnom zbog neverovatne sličnosti sa majkom iz perioda kada je bila na početku svoje karijere.

Sada sa 19 godina, Šajlo deluje kao savremena verzija estetike koju je Anđelina Džoli definisala krajem devedesetih i početkom 2000-ih.

U tizeru je prikazana sa zanimljivim pletenicama, uz šminku koja jasno podseća na taj period: "smoky eyes", blago rumenilo i sjajne usne.

Crni čipkani top upotpunjuje kombinaciju koja evocira kultnu fazu Anđeline Džoli iz vremena Lara Kroft: Tom Rajder, donoseći dozu nostalgije, ali i savremenog stila.

U jednom kratkom, ali upečatljivom kadru, Šajlo se opušteno naginje unazad uz blagi osmeh, noseći zlatne alke i odišući nenametljivim, prirodnim samopouzdanjem. Upravo ta spontanost, u kombinaciji sa izraženim crtama lica, dodatno pojačava poređenja između majke i ćerke.

Iako je njihova sličnost već dugo tema javnosti, ovo pojavljivanje deluje gotovo filmski upečatljivo. Zajednička pojavljivanja u javnosti su retka, ali svaki novi kadar Šajlo Džoli pit ponovo pokreće priče - a ovog puta, K-pop scena bila je idealna pozornica za to.



Bonus video:

