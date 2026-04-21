Ne računajte na memoare Meril Strip u skorije vreme.

Kada se Meril Strip (76), nedavno pridružila kolegama iz filma ,,Đavo nosi Pradu 2" — En Hatavej, Emili Blant i Stenliju Tučiju — u emisiji „Front Row“ koju na radiju ,,SiriusXM" vodi Endi Koen, kako bi najavila dugo iščekivani nastavak, odgovorila je na pitanje koje muči mnoge ljubitelje knjiga.

„Da li ćemo ikada dobiti vaše memoare?“ upitao je Koen (57) Stripovu.

„Ne, ne“, odmah je odgovorila. Iako je zvezda tema brojnih biografija, ona nikada nije napisala sopstveni prikaz svog života.

„U redu, i to ste odgovorili vrlo brzo“, primetio je Koen. Glumica je zatim uzvratila u šali: „Previše dosadno. Ozbiljno.“

Na nevericu voditelja, ona je zatim pokazala na Stenlija Tučija (65), koji se već okušao u autobiografskom pisanju kao autor tri kuvara.

„Da, verujte mi“, rekao je Tuči dok su se svi smejali.

Podrška kolegama

Meril je, međutim, uživala u memoarima drugih poznatih ličnosti.

„Naravno“ je pročitala „fantastične“ memoare Barbare Strajsend iz 2023. godine, 'My Name Is Barbra'. „Šta sam ja, luda? Slušala sam ih, to je bio jedini način.“

Biografije o Meril Strip kretale su se od onih koje se fokusiraju na njenu glumačku tehniku do detaljnog istraživanja Majkla Šulmana iz 2016. godine, ,,Her Again: Becoming Meryl Streep".

Nastavak filma

Nastavak hit komedije iz 2006. godine Đavo nosi Pradu vraća Maril u ulogu Mirande Pristli, ledene glavne urednice izmišljenog magazina ,,Runway". Glumica se ponovo sastaje sa En Hatavej, Emili Blant, Stenlijem Tučijem, rediteljem Dejvidom Frenkelom i scenaristkinjom Alin Broš Mekena u nastavku, u kojem takođe glume Kenet Brana, Lusi Liu, Džastin Teru, B. Dž. Novak, Polin Šalamet, Patrik Bramol, Kejleb Hiron, Helen Dž. Šen i Konrad Rikamora.

U drugom delu emisije „Front Row“, Meril je govorila o inspiraciji za svoj lik, Ani Vintur, o aukciji kostima iz filma, svom prvom prisustvu modnoj reviji i razmišljanju o povratku na Brodvej, gde je poslednji put nastupila 1977. godine.

Film ,,Đavo nosi Pradu 2" stiže u bioskope 1. maja. Meril takođe glumi u predstojećoj seriji ,,The Corrections" na Netfliksu, prenosi People.

