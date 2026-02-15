Ako vam račun za struju iz meseca u mesec raste, moguće je da pravi krivac nije ni frižider ni klima uređaj. Električari upozoravaju da jedan mali kućni uređaj može povećati potrošnju i do 30 odsto i to potpuno neprimetno.

Uređaj koji radi 24 sata dnevno

Kada se govori o najvećim potrošačima električne energije u domaćinstvu, većina odmah pomisli na frižider, bojler ili klimu. Međutim, stručnjaci sve češće izdvajaju Wi-Fi ruter kao skrivenog potrošača struje.

Wi-Fi ruter radi neprekidno – 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Čak i kada ne koristite internet, uređaj ostaje uključen i konstantno troši električnu energiju. Mnogi modeli nemaju opciju automatskog gašenja niti prelazak u „sleep“ režim, pa praktično nikada ne miruju.

Koliko Wi-Fi ruter troši struje?

Prema podacima Umweltbundesamt (nemačke Agencije za zaštitu okoline), ruteri koji rade danonoćno mogu značajno povećati godišnju potrošnju električne energije. Prosečan Wi-Fi ruter godišnje potroši električne energije u vrednosti od oko 1.000 dinara. Za poređenje, moderan energetski efikasan frižider troši približno 1.800 dinara godišnje.

Međutim, u većim stanovima i kućama gde se koriste dva ili tri rutera (ili dodatni repetitori signala), ukupna potrošnja može premašiti potrošnju frižidera – i to bez da primetite razliku na prvi pogled.

Zašto ruter podiže račun za struju?

Radi bez prestanka

Često nema opciju automatskog isključivanja

U domaćinstvima se koristi više uređaja

Retko se gasi tokom noći ili kada niste kod kuće

Iako pojedinačno ne deluje kao veliki potrošač, dugoročno može znatno povećati račun za struju.

Kako da smanjite potrošnju struje?

Ako vaš Wi-Fi ruter nema opciju zakazanog gašenja, najjednostavnije rešenje je da ga ručno isključite tokom noći ili kada niste kod kuće. Ova mala promena navike može doneti uštede od nekoliko hiljada dinara godišnje, posebno u domaćinstvima sa više internet uređaja.

Wi-Fi ruter je uređaj koji gotovo niko ne gasi, a koji neprestano troši struju. Ako želite manji račun za električnu energiju, proverite koliko uređaja radi non-stop u vašem domu, možda baš tu leži skriveni razlog visokih troškova.

