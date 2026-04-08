U prostranom apartmanu hotela Crosby Street srele su se Meril i Ana. Susret je zamišljen oko intrigantnog pitanja: šta se dešava kada se u istoj prostoriji nađu dve Mirande? Sa njima je i rediteljka Greta Gervig, koja je ranije režirala Meril u filmu "Male žene" (2019), a u ovom razgovoru preuzima ulogu diskretnog moderatora. Kao dugogodišnja obožavateljka filma "Đavo nosi Pradu", pristaje na ovaj susret koji deluje kao pažljivo režiran dijalog između fikcije i stvarnosti. Razgovor je prirodno klizio kroz teme pozorišta, politike, roditeljstva i porodičnog života... U tom trenutku napolju su vladale rekordno niske zimske temperature, dok im je unutra dominirala toplina, gotovo intimna atmosfera. Nadahnjujući razgovor Otpočinje Greta:

Kako se predstavljamo je suština filma "Đavo nosi Pradu". Za muškarce postoji jasan kod: oblačiš se za posao koji želiš, ali za žene je to mnogo nejasnije. Ana, koliko razmišljaš o tome kako žene treba da se oblače da bi pokazale moć?

Ana: Ne mislim da je "power suit" neophodan. Pogledajte žene kojima se divimo, Mišel Obama mi pada na pamet. Bilo da nosi J.Crew, Duro Olowu ili Šanel, uvek izgleda kao ona sama. Divim se i novoj prvoj dami Njujorka jer deluje kul, nosi vintage i moderna je i svoja. I Melanija Tramp takođe uvek izgleda dobro.

Meril: Imam mnogo toga da kažem o ovome. Najmoćnija poruka prve dame bila je jakna sa natpisom "I really don'care, do u?" kada je posetila migrante. Odeća je izraz ličnosti, ali i deo političkog i istorijskog konteksta. Žene u moći često moraju da izgledaju "manje", kao da se izvinjavaju. Muškarci nose odela i kravate, a žene moraju da deluju bezopasno.

Meril, pričale smo o ženama u filmu… i rekla si da su ranije uloge bile sjajne jer žene nisu predstavljale pretnju muškarcima...

Meril: Da, tada je bilo zabavno, mogle smo da budemo glasne i drske.

Upravo to je Miranda Priesli...

Meril: Apsolutno, bez izvinjavanja.

Da li je to razlog što si se vratila tom liku?

Meril: Zanimalo me je kako se vodi velika organizacija i kako izgleda današnji svet kada se institucije menjaju i urušavaju.

Ana: Ono što mi se dopalo u prvom filmu jeste to što je pokazao koliko je moda veliki globalni biznis. Danas je još veći i demokratičniji. Ljudi su veoma zainteresovani za stil likova iz serija kao što je "Euforija". Velike kompanije sarađuju sa dizajnerima, sve se menja i razvija.

Kako doživljavate svoje godine?

Ana: Osećam se jednako živo i radoznalo kao i ranije. Godine su prednost.

Meril: Život… ne mogu ni da objasnim koliko je to veliko. Važno je stalno ići napred i "lomiti nove talase".

Da li osećate da se iskustvo prenosi dalje?

Ana: Naravno, tradicija i istorija su temelj svega.

Kako je biti baka i uskladiti to sa poslom?

Meril: Svaki trenutak je dragocen. Imam šestoro unučadi i stalno putujem da ih vidim. Sve je prolazno, zato treba uživati.

Ana: Imam četvoro unučadi i četvoro pastoraka. Porodica je najvažnija.

Meril: Posao glumce je nesiguran, stalno si "bez posla", ali važno je graditi karijeru korak po korak.

Ana: Krize poput COVID-a naučile su nas prilagođavanju i snazi.

Šta je najteže u vašim poslovima?

Ana: Nemam nikakve posebne veštine osim rada i organizacije.

Meril: Najteže bi mi bile cipele koje Ana nosi svaki dan, pričale su one za Vog...

