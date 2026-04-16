Nakon festivala „Coachella 2026“, pojavile su se glasine o novoj vezi između Kendal Džener (30) i glumca Džejkoba Elordija (28). Prema tvrdnjama više izvora, njih dvoje su viđeni zajedno na afterpartiju koncerta Džastina Bibera, gde su, kako se navodi, razmenjivali poljupce pred svima!

Festival je privukao brojne poznate ličnosti iz sveta zabave, uključujući članove porodice Kardašijan-Džener i njihove partnere. Kim Kardašijan se pojavila sa vozačem Formule 1 Luisom Hamiltonom, dok su Kajli Džener i Timoti Šalame takođe viđeni na događaju.

Iako su se glasine o poljupcu Kendal i Džejkoba brzo proširile, izvori bliski njima tvrde da nemaju ozbiljnu vezu. Navodno su samo prijatelji, a jedan izvor je istakao da glumac „nije njen tip“ i da je malo verovatno da će romansa potrajati zbog njihovih obaveza i načina života.

Kendal je ranije povezivana sa Bed Banijem, Devinom Bakerom i Harijem Stajlsom, dok je Džejkob Elordi bio u vezama sa Olivijom Džejd, Kajom Gerber, Zendajom i Džoi King. Uprkos spekulacijama, za sada nema potvrde o novoj holivudskoj vezi.

