Život postaje znatno lakši za tri horoskopska znaka nakon 28. maja 2026. godine.

Veoma je lako da tada razmišljamo krupno i širimo vidike kada je Jupiter direktan, što je slučaj tog dana.

Ovi horoskopski znaci u četvrtak više ne osećaju potrebu da budu ograničeni. Želimo slobodu i mogućnost da sanjamo, i to i radimo. Tokom ovog tranzita, razmišljamo van okvira.

U stanju smo da sagledamo kuda sve ovo ide i da tamo stignemo bez prepreka. Ništa nas ne zaustavlja niti sprečava da se naša vizija ostvari. Život sada deluje lakši i zbog toga smo izuzetno zahvalni.

Strelac

Nedavno ste shvatili da je jedini stvarni trenutak onaj koji se dešava sada. Ovo je bio šok i dovelo je do promene prioriteta. Više ne želite da trošite ni sekund na negativne emocije.

Jupiter je vaša vladajuća planeta, pa zato posebno dobro reagujete na ovaj tranzit. Kosmička energija u četvrtak vas gura ka slobodi, Strelče. To znači da više niste opterećeni ograničenjima, bilo da su nametnuta spolja ili iznutra.

Kao slobodoumni znak zodijaka, širenje vidika je ono što radite najbolje. Mnogo toga dolazi iz toga što verujete u sebe. Vi postajete sopstveni izvor snage i zato ste slobodni, a život postaje lak.

Vodolija

Prilagođavanje nikada, ni u jednom trenutku, nije bilo deo vašeg plana, Vodolijo. U potpunosti ste zadovoljni time da budete svoji, kakvi god da ste — neobični ili sjajni. Čak ste ponosni na svoju originalnost i buntovništvo. Jednostavno vas ne zanima uklapanje u masu.

Tokom ovog Jupiterovog tranzita, shvatate da je to vaša supermoć. Biti autentičan je ono što vas pokreće u četvrtak. Vi ste jedinstveni, i to je zapravo najbolje što možete biti.

U stanju ste da vidite budućnost na toliko pozitivan način da vam postaje lako da u nju zakoračite. Obećavate sebi veličinu i to i ostvarujete. Sa vama ne postoji druga opcija.

Devica

Nedavno ste doživeli kraj koji vam je delovao ispravno, Device. Ne biste to nazvali gubitkom, već više oproštajem. Više se ne vraćate na to mesto, ali odlazite u dobrim odnosima, što vam omogućava da se oslobodite zatvora sopstvenog uma.

Sada ste u fazi života kada se osećate zaista slobodno. Počeli ste da sumnjate da ćete ikada do toga doći, a ipak — evo vas. Ne očekujete ništa i ne zavisite ni od koga drugog.

U četvrtak se vaš um širi i konačno možete da počnete da živite život punim plućima, po sopstvenim pravilima. Sve deluje lakše jer više niste zarobljeni u prošlosti niti opterećeni starim povredama, prenosi Your Tango.

