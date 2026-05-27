Glumica Šenon Elizabet, zvezda filmova "American Pie" i "Scary Movie", nedavno je promenila karijeru, a ovih dana je pokazala vitku liniju u kupaćem kostimu prvi put nakon više od 20 godina.

Elizabet je prošlog meseca otvorila profil na OnlyFansu, a nakon što je za nedelju dana zaradila skoro milion dolara, otišla je na putovanje u Mauricijus.

Trenutke s odmora odlučila je podeliti s obožavateljima, pa je tako objavila video s plaže na početku kojeg je pokazala isklesanu liniju u smeđem jednodelnom bikiniju s dekolteom. U istom je Elizabet pozirala s velikim osmehom na licu.

Glumica se takođe sunčala u crnom kupaćem kostimu s V-izrezom, pre nego što je uskočila u okean.

Elizabet je tako prvi put pozirala u kupaćem kostimu nakon snimanja za magazin Maxim 2001. godine, a njeni obožavatelji nisu skrivali oduševljenje. U komentarima su nanizali komplimente poput: "Predivna si", "Još uvek izgledaš odlično", "Kako je moguće da ne stariš? Koja je tvoja tajna?", "Bezvremenska lepota".

Šenon se u poslednje vreme zbližila s obožavateljima, a upravo je s tim ciljem i pokrenula profil na OnlyFansu. Novu karijeru započela je nakon što je podnela zahtev za razvod od supruga Sajmona Borkerta. Glumica i Borkert upoznali su se 2015., a venčali su se 2021. godine. Međutim, njihova veza nije izdržala te su razvod finalizovali ranije ovog meseca.

Prethodno je bila u braku s glumcem Džozefom D. Reitmanom, od 2002. do 2006. godine.

Nakon razvoda od supruga, Elizabet je zaradila vrtoglavi iznos novca za samo nedelju dana. Izvori su otkrili da je pola prihoda ostvarila od "direktnih poruka", a ostatak od "napojnica i objava".

Glumičin predstavnik rekao je kako će Elizabet iskoristiti deo prihoda za svoju dobrotvornu fondacjiu Shannon Elizabeth Foundation koja je posvećena zaštiti ugroženih vrsta životinja, očuvanju kritičnih staništa, podršci rendžerima i izgradnji trajnih rešenja za očuvanje.

"Uvek je aktivna i istinski voli komunicirati sa svojim obožavateljima", rekao je portparol glumice koja se 2016. godine preselila u Južnu Afriku, gde planira i ostati, uprkos razvodu.

