Pohovano meso bi trebalo da bude hrskavo spolja, sočno iznutra i bez viška ulja na tanjiru. Ipak, mnogima se dešava ista stvar - šnicle na početku izgledaju savršeno, a već posle nekoliko minuta korica omekša, upije masnoću i postane teška za stomak.

Problem, međutim, nije u mesu niti u tiganju, već u smesi za pohovanje.

Kada je smesa previše vlažna i rastresita, tokom prženja dolazi do „zamene mesta“ - voda iz pohovanja izlazi napolje, a ulje ulazi unutra. Zato korica postaje masna i gnjecava umesto hrskava.

Tajni sastojak koji rešava problem

Rešenje je jednostavno i veoma jeftino - u umućena jaja dodajte jednu ravnu kašiku gustina, odnosno kukuruznog skroba.

Na dva jajeta dovoljna je samo jedna kašika.

Kada se gustin spoji sa vrelim uljem, stvara tanku zaštitnu koricu koja sprečava ulju da prodre u meso. Rezultat je savršeno hrskava spoljašnjost, dok meso ostaje mekano i sočno.

Ovaj trik odavno koriste azijske kuhinje kod pržene piletine, ali kod nas retko ko zna da jednako dobro funkcioniše i za šnicle.

Kako pravilno pripremiti smesu

Za savršeno pohovanje potrebno je:

2 jajeta

1 ravna kašika gustina

malo soli i bibera

Sve dobro umutite viljuškom dok smesa ne postane potpuno glatka. Ostavite je nekoliko minuta da gustin nabubri.

Meso zatim ide:

prvo u brašno, zatim u smesu sa jajima i gustinom, pa u prezle.

Vrelo ulje je pola uspeha

Druga velika greška je hladno ili mlako ulje.

Ako prezla ne zacvrči čim padne u tiganj, ulje još nije dovoljno zagrejano. Tada meso počinje da upija masnoću umesto da se odmah zatvori hrskavom koricom.

Važno je i da ulja bude dovoljno - šnicle ne smeju da „leže“ na suvom dnu tiganja.

Nikako na salvetu

Mnogi odmah nakon prženja stavljaju meso na ubrus ili salvetu, ali tada para ostaje zarobljena ispod korice i ona omekša.

Mnogo bolje rešenje je metalna rešetka ili cediljka kroz koju vazduh može da cirkuliše sa svih strana.

Tako će pohovano meso ostati hrskavo čak i kada se potpuno ohladi.

Može i za piletinu i ribu

Ovaj trik odlično funkcioniše i sa piletinom i sa ribom. Za ribu je dovoljno da količinu gustina smanjite na pola kašike kako korica ne bi bila previše čvrsta.

Jedna mala promena u smesi pravi ogromnu razliku - i mnogi koji su probali ovaj trik kažu da više nikada ne pohuju meso bez gustina.