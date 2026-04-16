Kajli Džener proziva svoju sestru Kendal Džener.

Kajli (28) je podelila novi vlog o iskustvu svoje porodice na festivalu ,,Coachella" iz svog ugla na Instagramu, u kojem se vidi smešna interakcija sa manekenkom (30), tokom zabave koja je slavila Kendalinu tekilu.

Rijaliti zvezda je u video snimku dala gledaocima uvid u ekskluzivni događaj sa pozivnicama koji Kendal organizuje već četvrtu godinu zaredom tokom muzičkog i umetničkog festivala. Njihova polusestra, Kortni Kardašijan je takođe prisustvovala slavlju.

Kajli je u jednom trenutku usmerila kameru ka Kendal, koja je bila u zatvorenoj VIP zoni događaja, osmišljenoj u retro-futurističkom stilu inspirisanom Palm Springsom.

„Kendal! Ti nikada, baš nikada ne želiš da budeš u mojim TikTokovima“, rekla je ona svojoj sestri, dok je Kendal uzvratila „rock and roll“ pokretom rukama, dok je Kajli „prozvala“ i nastavila da je snima.

Kendal je zatim prekinula poziranje i predomislila se u vezi snimanja.

„Čekaj! Hoću da se slikam/snimim sa tobom“, rekla je neidentifikovanoj osobi van kadra.

Ekipa

Sestre su tokom događaja viđene kako provode vreme zajedno, kao i sa svojim prijateljima. Među njima su bili Fai Khadra, Loren Perez, Stasi Karanikolaou, Karter Bi, Viktorija Viljarojel i Džastin Skaj.

Kajli je svoju objavu na Instagramu uparila sa pesmom „Speed Demon“ Džastina Bibera, koji je bio predvodnik subotnje večeri festivala te godine. On je nastupio u petak, 10. aprila nakon nastupa Sabrine Karpenter, i pre Karol Dži, koja je zatvorila prvi vikend festivala ,,Coachella" spektakularnim nastupom u nedelju, 12. aprila.

„Zaboravila sam da objavim ovo“, napisala je u opisu objave.

Autfiti

Što se tiče njihovih autfita, trio je doneo svoj prepoznatljiv stil u pustinjsko okruženje.

Kendal je odabrala minimalističku estetiku, kombinujući belu majicu na bretele iz brenda ,,Perfect White Tees", vintidž šorc brenda ,,Levi’s", kaiš i crne čizme brenda ,,The Row". Izgledu je dodala kačket brenda ,,Adidas" i upotpunila ga elegantnim sunčanim naočarima.

Kortni je izabrala grandž stil, noseći crnu čipkastu haljinu brenda ,,Dolce & Gabbana" i čizme brenda ,,Our Legacy". Kloi je nosila boho kombinaciju sa belim topom sa karnerima i dubokim izrezom, uz svetle farmerke srednje visine i bele papuče.

Luksuz

Sadržaja nije manjkalo tokom trodnevnog festivala zahvaljujući Kajli, koja je zabeležila svaki sunčani trenutak muzičkog vikenda. Svojim gotovo 60 miliona TikTok pratilaca je pokazala i obilazak svoje luksuzne kuće u pustinji.

Kajli je snimljena kako se vozi na golf kolicima kroz dnevnu sobu svoje luksuzne vile u Palm Springsu dok se u pozadini čula pesma „House Tour“ od Sabrine Karpenter.

„Sabrinina noć !!!!“, napisala je u opisu objave, aludirajući na nastup Sabrine Karpenter kao glavne zvezde u petak na festivalu ,,Coachella", prenosi People.

