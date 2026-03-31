Par o kojem se mnogo priča u poslednje vreme, više ne krije da zajedno putuju na romantične destinacije.

Glumac Timoti Šalame i Kajli Džener, jedan od najintrigantnijih parova Holivuda, ponovo su privukli pažnju nakon što su objavili fotografije sa zajedničkog odmora, na kojima se vidi da borave na istoj egzotičnoj destinaciji.

Glumac je na Instagramu objavio fotografije na kojima bez majice trči po pustoj peščanoj plaži i opušta se u plićaku skrivene uvale. Na jednoj slici vidi se i kako vozi skuter, dok se u daljini nazire jahta.

Iako nisu objavili zajedničke fotografije, fanovi su brzo primetili da se nalaze na istoj lokaciji. Kajli je takođe podelila slike sa odmora, na kojima pozira u bikiniju u kristalno čistom moru uz poruku da „živi najbolji život“. U narednoj objavi pokazala je još kadrova sa iste plaže, ali i trenutke opuštanja na jahti.

Njih dvoje svoju vezu drže relativno privatnom, ali je Timoti Šalame nedavno javno pokazao emocije. Tokom govora na dodeli nagrada „Critics Choice“ zahvalio se Kajli, nazvavši je svojom partnerkom i poručivši joj da je voli.

Glasine o njihovoj vezi pojavile su se 2023. godine, ubrzo nakon što je Kajli raskinula sa Travisom Skotom, sa kojim ima dvoje dece. Kasnije se ispostavilo da su sve priče o njima kao novom paru – tačne.

