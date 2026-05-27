Ko želi da pomogne Pitbulu da obori svetski rekord?

Reper (45) želi da uđe u Ginisovu knjigu rekorda za najveće okupljanje ljudi koji nose ćelave kape na svom glavnom nastupu na festivalu ,,BST Hyde Park" u Londonu 10. jula, i sada traži od posetilaca da volontiraju kao brojači ćelavih kapa u publici.

Organizatori događaja i njegova zvanična fan stranica su u sredu, 27. maja objavili zajedničku objavu na Instagramu u kojoj ,,pozivaju sve legendarne volontere” da se pridruže. ,,Pomozite nam da izbrojimo svaku ćelavu kapu u publici i učinimo to zvaničnim! Nije potrebno iskustvo”, navodi se u objavi.

Ginisova knjiga rekorda razmatra ovaj pokušaj rekorda.

Prema opisu objave, „posetioci sa kartama i oni bez karata su dobrodošli da se prijave“.

Volonteri će moći da „vide more ćelavih kapa u Hajd parku“, pre nego što ostanu da gledaju nastup Pitbula i postanu „deo istorije“ u tom procesu.

Fanovi mogu da se prijave za volontiranje preko zvaničnog sajta festivala ,,BST Hyde Park".

Pitbul je u februaru najavio pokušaj obaranja svetskog rekorda i rekao u izjavi za Rolling Stone:

„Dozvolite mi da vam kažem kako se osećam u vezi sa svim ćelavim ljudima koji će biti tamo. Samo želim da vam kažem da svaki put kada stavite tu ćelavu kapu, znate da vas čeka vreme života.“

Nastavio je: „Cenim ljubav, cenim posvećenost, cenim podršku i više od svega želim da kažem hvala.“

Fanovi već neko vreme nose ćelave kape, naočare za sunce i odela na koncertima Pitbula, a u tom trendu su učestvovale i poznate ličnosti, uključujući Zaru Larson.

Njegovom nastupu na festivalu ,,BST Hajd Park" u Londonu 10. jula će se pridružiti specijalni gosti, među kojima su Keša, Tini Tempa, Lil Džon i Los Tucanes de Tihuana.

Pored londonskog koncerta, Pitbul je trenutno na turneji po Severnoj Americi sa Lil Džonom, koja traje do subote, 26. septembra, navodi People.

 

