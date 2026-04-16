Sedmogodišnji dečak prolazio je kroz ono čega se mnoga deca plaše, vršnjaci su ga zadirkivali, izbegavali i nisu hteli da se igraju s njim. Razlog nije bio to što im nije bio simpatičan, već što se u njegovoj blizini stalno osećao neprijatan miris.

Situacija je kulminirala kada je zadirkivanje preraslo u tuču sa jednim učenikom, nakon čega su učitelji pozvali njegovu majku. Zabrinuta i zbunjena, majka ga je odvela kod lekara da otkrije uzrok problema.

Dijagnoza je sve šokirala

Lekari su tada postavili neočekivanu dijagnozu – kamenac u krajnicima. Pred majčinim očima, lekar je specijalnim instrumentom izvadio sitne, žućkaste i tvrde nakupine nalik osušenim zrnima pirinča, koje su zaudarale i otkrile pravi izvor dečakovog neprijatnog zadaha. Objasnio je da se radi o tzv. tonzilolitima i naglasio važnost dobre oralne higijene i uravnotežene ishrane.

Majka je ozbiljno shvatila savete i uvela nove navike: redovno i pravilno pranje zuba, više celovitih namirnica, voća i povrća, kao i manje šećera i prerađene hrane. Kako se dečakovo oralno zdravlje poboljšavalo, neprijatan miris je nestajao, a drugari su ga ponovo uključili u igru.

Šta je kamenac na krajnicima?

Medicinski poznati kao tonziloliti, ovo su male, tvrde naslage koje se formiraju u udubljenjima na površini krajnika. Krajnici su deo imunog sistema i imaju prirodne "džepiće" u kojima se mogu zadržati ostaci hrane, mrtve ćelije, sluz i bakterije, prenosi „The Hearty Soul“.

Vremenom se ti ostaci stvrdnu i pretvore u bele ili žućkaste grudvice. Iako obično nisu opasni, mogu izazvati sledeće simptome:

- neprijatan zadah,

- upalu grla,

- poteškoće pri gutanju,

- osećaj "stranog tela" u grlu.

Prevencija kamenca na krajnicima:

- Pranje zuba i jezika najmanje dva puta dnevno.

- Korišćenje zubnog konca svakog dana.

- Ispiranje usta slanom vodom ili blagim rastvorom.

- Dovoljan unos vode.

- Prestanak pušenja.

- Ishrana bogata voćem i povrćem, sa manje šećera i industrijske hrane.

Na ovaj način se smanjuje rizik od nastanka tonzilitisa i obezbeđuje zdravo grlo.

Video: