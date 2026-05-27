Viktorija Bekam je otvoreno govorila o svojim nesigurnostima.

Zvezda (52) je govorila o sumnji u sebe u novom intervjuu za britanski list The Times.

„Ceo život sam provela osećajući da nisam dovoljno dobra“, rekla je modna dizajnerka, dodajući da je „sjajna stvar kod starenja“ to što „manje marite za to šta drugi misle“.

Kada ju je novinar pitao o njenom odnosu prema starenju i pedesetim godinama, majka četvoro dece je rekla da veći deo života „nije volela kako izgleda“, ali da to sada „prihvata“.

Godine nisu ograničenje

Zvezda je takođe rekla da ne misli da treba „odustati samo zato što imate pedeset godina“.

„To ne znači da morate da pravite kompromise“, istakla je govoreći o starenju, „i dalje možete da izgledate dobro.“

Viktorija je zatim otkrila da danas trenira više nego kada je imala 20 ili 30 godina.

„To što ste stariji ne znači da ste ograničeni u onome što možete da uradite. Kako starite, i dalje možete da postižete velike stvari“, rekla je.

Jubilej

Kada je bivša pop zvezda proslavila svoj veliki 50. rođendan u aprilu 2024. godine, na Instagramu je podelila iskrena razmišljanja o starenju, otkrivši da novu deceniju dočekuje raširenih ruku.

„Dok se spremam da zakoračim u pedesete (naravno, u štiklama!), osećam se neverovatno blagosloveno što sam dostigla ovu prekretnicu“, napisala je Viktorija u opisu objave na društvenim mrežama, dodajući: „Blagosloveno, ali i ostvareno i duboko zadovoljno.“

Svestranost

S obzirom na sopstvene velike promene u karijeri — od Poš Spajs do pokretanja modne kuće koja nosi njeno ime, pa sve do velikog uspeha njenog brenda — zvezda je govorila i o tome koliko je važno da čovek ne bude vezan samo za jednu ulogu.

„Verujem da možete biti mnogo toga“, nastavila je. „Pop zvezda, majka, supruga, dizajnerka… Moja strast je oduvek bila da sanjam veliko, a zatim još veće! Prvo verujte u sebe — svi ostali će vas pratiti.“

„Ovo je početak uzbudljivog novog poglavlja i tek sam počela“, zaključila je Viktorija svoju iskrenu objavu.

Viktorija i njen suprug, bivši fudbaler Dejvid Bekam, imaju četvoro dece: Bruklina (27), Romea (23), Kruza (21) i Harper (14).

