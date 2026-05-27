Džesika Alba i Danijel Ramirez viđeni su kako razmenjuju nežnosti na plaži u Majamiju tokom prazničnog vikenda.

Delovali su bezbrižno i zaljubljeno dok su provodili dan ispunjen nežnostima pored mora.

Alba (45) je nosila crne Fendi naočare za sunce, braon-beli bikini i bež ešarpu koju je vezala oko struka. Ramirez (33) je bio u šuškavom šortsu za kupanje.

Alba i Ramirez su prvi put romantično povezani u julu 2025, nekoliko meseci nakon što je Alba podnela zahtev za razvod od Keša Vorena u februaru iste godine, posle 16 godina zajedničkog života. Bivši par ima troje dece: Honor (17), Hejven (14) i Hejsa (8). Razvod i sporazum o zajedničkom starateljstvu završeni su u martu 2026.

Mešutim, Glasine vezi Albe i Ramireza počele su nakon što su viđeni kako se ukrcavaju na let iz Kankuna za Los Anđeles u leto 2025. Izvor je kasnije potvrdio da su u vezi, a par je ubrzo i javno ozvaničio romansu. Svoju vezu su dodatno potvrdili na Instagramu u novembru 2025. tokom Baby2Baby Gala događaja.

U poslednjim mesecima Alba je delila sve više zajedničkih trenutaka, uključujući i fotografije sa vožnje brodom u Majamiju koje je opisala kao "ljubavno pismo maju".

Alba je poslednji put glumila u filmu Trigger Warning iz 2024. godine, a trenutno radi na novom projektu The Mark. Ramirez radi na svom rediteljskom debiju Baton, a pojaviće se i u Marvel filmu Avengers: Doomsday, koji stiže u bioskope 18. decembra.