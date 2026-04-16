Svi imaju bar jedan par belih patika, ali njihovo održavanje često predstavlja problem jer se brzo prljaju. Evo kako da očistite bele patike od različitih materijala i održite ih besprekorno čistim.

Kako očistiti platnene bele patike

Belo platno je izdržljivo i može se čistiti jačim sredstvima poput izbeljivača. Prvo uklonite površinsku prljavštinu starom četkicom za zube. Zatim pomešajte 1/3 šolje izbeljivača sa 4 litra vode, umočite četku i kružnim pokretima ribajte patike. Nakon toga ih isperite čistom vodom i ostavite da se osuše.

Kako očistiti kožne patike

Kožne bele patike zahtevaju pažljivo čišćenje. Prebrišite ih vlažnom krpom, a zatim nanesite pastu od sode bikarbone, paste za zube i malo vode. Lagano ribajte četkicom kako biste uklonili mrlje bez oštećenja. Posle dobro obrišite vlažnom krpom da skinete sve sa patika.

Kako očistiti mrežaste patike

Za mrežaste patike koristite mlaku vodu i deterdžent za veš. Nežno četkajte zaprljane delove obuće, a zatim prebrišite vlažnom krpom. Ovaj rastvor možete koristiti i za čišćenje đona.

Kako oprati bele pertle

Izvadite pertle i potopite ih u rastvor izbeljivača i vode 5–10 minuta. Nakon toga ih isperite i osušite ili ih operite u mašini u mrežastoj vrećici.

Trik za bele patike bez žutih mrlja

Nakon pranja, patike umotajte u toalet papir i ostavite da se suše na peškiru. Toalet papir upija vlagu i sprečava pojavu žutih fleka, pa patike ostaju bele i čiste kao nove.

Video: