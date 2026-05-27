Žena sa neizlečivim rakom se popela na vrh Mont Everesta kako bi, kako kaže, pomogla da „inspiriše druge koji se suočavaju sa sopstvenim borbama“.

Doktorki Šauni Berk, koja je odrasla u Kvebeku u Kanadi, ali sada živi u Adingemu u Engleskoj, je 2024. godine dijagnostikovan rak dojke u četvrtom stadijumu.

Šauna Berk, kanadska doktorka i planinarka je obolela od raka dojke, je prvi put osvojila najvišu planinu na svetu Mont Everest 2005. godine, a odlučila je da se na nju popne i drugi put nakon dijagnoze, nakon što je prošla kroz dvostruku mastektomiju, operaciju jetre i radioterapiju, kako navodi BBC.

Do vrha Mont Everesta, na više od 29.000 stopa iznad nivoa mora, stigla je u subotu, 23. maja, i u utorak, 26. maja, a video je objavila na svom Instagram nalogu u kojem je obavestila pratioce o uspešnom usponu.

„Danas smo stigli na vrh Everesta“, rekla je Berkova. „Ne mogu da verujem da sam 21 godinu kasnije, po drugi put na vrhu Everesta, ovog puta sa rakom u četvrtom stadijumu. Svima koji se bore sa rakom: nastavite, nastavite da idete napred, korak po korak.“

Pedestogodišnjakinja je napisala uz video: „Zvanično sam prva žena koja se popela na Everest sa rakom u četvrtom stadijumu. Izvinjavam se zbog kvaliteta zvuka, malo je vetrovito na vrhu sveta.“

Priprema

Berkova je rekla da se za ovaj trenutak pripremala 12 meseci, ali je dodala da je najteži deo izazova bilo suočavanje sa niskim noćnim temperaturama.

„Bilo je ledeno hladno, a kada ste u šatoru i ne krećete se i ne pokrećete krv kroz telo, može da bude zaista, zaista, zaista hladno“, izjavila je za ,,BBC".

Inspiracija i pomoć

Na svojoj ,,GoFundMe" stranici rekla je da je penjanjem na Mont Everest želela da inspiriše druge „koji se suočavaju sa sopstvenim borbama — pokazujući da hrabrost, svrha i nada mogu postojati čak i u najtežim trenucima“.

Berkova je od tada prikupila više od 97.000 dolara za britansku humanitarnu organizaciju ,,Macmillan Cancer Support".

„Prvi put sam stala na vrh Everesta 2005. godine“, napisala je na stranici. „Danas, kao istraživač u oblasti vežbanja i raka, proučavam upravo bolest koja sada preti mom životu. Ova ekspedicija je više od penjanja — to je lična i naučna misija.“

Dodala je: „Nadam se da će ovaj uspon ostati poruka svima koji se osećaju preplavljeno: jači ste nego što mislite.“

,,Macmillan Cancer Support" je komentarisao Berkin impresivni uspon, pohvalivši je za „izvanredno dostignuće“. Dobrotvorna organizacija je na Instagramu dodala: „Izuzetno smo ponosni na tebe.“

Rak dojke

Simptomi raka dojke uključuju pronalaženje kvržice u blizini dojke ili ispod pazuha, primetne promene u veličini ili obliku dojke, kao i krvav ili bistar iscedak iz bradavice, kako navodi Cleveland Clinic.

Ostali znaci uključuju promenu teksture kože koja može izgledati naborano, ljuskavo ili upaljeno, a može biti crvena, ljubičasta ili tamnija na pojedinim delovima dojke. Takođe, simptom može biti i očvrsnuto područje ispod kože nalik na mermer.

„Živeću sa rakom do kraja života i on će morati da bude kontrolisan“, rekla je Berk u video poruci na svom sajtu. „Nemam pojma odakle je došao, ali osetila sam snažan poriv da živim. Ne želim samo da preživim, želim da napredujem. I odlučna sam, svakim delom svog bića, da to i ostvarim.“

Izazovi

Istraživačica je takođe trčala Everest maraton i ranije se penjala na Akonkagva u Argentini, Elbrus u Rusiji i Kilimandžaro u Tanzaniji.

Berkova je rekla da želi da se upusti u ove izazove jer je bila zainteresovana za uticaj vežbanja i niskog nivoa kiseonika na markere raka.

Planirano je da se sledeće nedelje vrati u Englesku i izjavila je da se raduje svom „udobnom, toplom krevetu“.

