Leto 2026. donosi modu u kojoj glavnu reč vode detalji. Čak i najjednostavnija kombinacija – bela majica, lanena haljina ili farmerke i košulja – može izgledati elegantno i luksuzno ako je upotpunite pravim aksesoarima. Upravo zato modni influenseri i stilisti ove sezone ne stavljaju fokus na komplikovane komade garderobe, već na upečatljive detalje koji momentalno menjaju ceo utisak.

U centru pažnje su aksesoari sa karakterom – duge ogrlice, marame za kosu, efektni kaiševi, pletene torbe i drugi modni dodaci koji lako osvežavaju svakodnevni stil i čine čak i najobičniju kombinaciju mnogo zanimljivijom.

Duge ogrlice i upečatljivi privesci

Jedan od najvećih trendova ove sezone su duge ogrlice koje vizuelno izdužuju figuru i daju kombinaciji sofisticiran izgled. Sjajno se uklapaju uz jednobojne haljine, široke košulje i obične majice.

U modi su i minimalistički metalni lanci, ali i masivniji modeli sa kamenjem, velikim privescima i neobičnim oblicima.

Marame za kosu ponovo su hit

Marame su se vratile na velika vrata i postale jedan od najpoželjnijih letnjih aksesoara. Daju opušten, mediteranski i pomalo retro izgled, a istovremeno čine da kombinacija izgleda sređenije.

Nose se kao traka za kosu, upletene u pletenice, preko repa ili umesto rajfa. Posebno su popularni modeli sa cvetnim dezenima, živim bojama i svilenkastom teksturom.

Kaiš više nije samo praktičan detalj

Kaiš u 2026. godini postaje glavni modni akcenat. Stilisti preporučuju modele sa velikim metalnim kopčama, zanimljivom teksturom ili asimetričnim detaljima.

Čak i najjednostavnija haljina ili kombinacija farmerki i košulje izgleda skuplje i elegantnije kada se upotpuni upečatljivim kaišem.

Pletene torbe su simbol leta

Pletene torbe ostaju jedan od glavnih znakova toplih dana. One više nisu rezervisane samo za plažu, već su postale nezaobilazan deo gradskih kombinacija.

Ove godine posebno su moderne manje torbe od rafije, slame i mekanog tekstila koje se lako kombinuju i sa laganim letnjim haljinama i sa urbanim outfitima.

Panama šeširi i bucket modeli

Bucket hat modeli i dalje dominiraju među trendovima jer istovremeno izgledaju moderno i štite od sunca.

Najpopularnije su jednobojne varijante u mlečnim, bež, maslinastim i crnim tonovima, a sve češće se kombinuju čak i sa romantičnim letnjim haljinama.

Marama umesto kaiša

Jedan od najzanimljivijih trendova leta 2026. jeste nošenje marame umesto kaiša. Šarena svilena marama vezana oko struka momentalno osvežava izgled i daje mu dozu luksuza i nonšalantnosti.

Ovaj trik posebno dobro funkcioniše tokom leta jer unosi boju, pokret i taj opušteni stil koji je trenutno veoma popularan.

Danas moda više nije stvar skupih komada garderobe, već detalja koji pokazuju stil i karakter. A upravo aksesoari u 2026. godini postaju ključni deo svake kombinacije koja izgleda moderno, elegantno i skupo.