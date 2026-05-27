Glumačka zvezda En Hatavej otkrila je da se 10 godina u tajnosti borila sa zdravstvenim problemom, sve dok nije otišla na operaciju. Gostujući u podkastu "Popcast", rekla je da je bila "legalno slepa" na jedno oko tokom svojih tridesetih godina.

Problemi s vidom razvili su joj se zbog rane pojave katarakte — zamućenja prirodnog očnog sočiva, što uzrokuje zamagljen vid i druge probleme.

"Ovo je možda previše informacija, ali bila sam poluslepa 10 godina. Toliko je uticalo na moj vid da sam praktično bila legalno slepa na levo oko i naposletku sam morala na operaciju. I nisam shvatala koliko je postalo loše dok konačno nisam mogla videti celi spektar. Od tada sam se smirila. Nisam shvatala da mi to zapravo opterećuje nervni sistem", ispričala je Hatavej.

Glumica je dodala da je njen trenutni vid "čudo".

"Cenim vid jer osećam da svaki dan, kada se probudim i vidim na način na koji vidim, to je čudo. Zapravo pomislim: ‘Oh, dve generacije unazad to ne bi bila opcija za nekoga poput mene.‘ Dakle, zapravo se osećam povezanom s takvom vrstom čuda", istakla je En.

Hatavej je o zdravstvenim problemima progovorila nakon što se osvrnula na glasine o tome da se podvrgnula estetskim zahvatima. Iako je prethodno retko komentarisala svoj privatni život, En je odlučila odgovoriti na spekulacije.

"Živimo u vremenu kada se ljudi osećaju vrlo samouvereno pretpostavljajući ono što misle da je činjenica, i ponekad je ono što misle tačno, a ponekad nije. Nagađanja su postala toliko glasna da jednostavno osećaš potrebu izneti svoju istinu. I verovatno ću se uvek pitati: ‘Jesam li trebala to objaviti ili ne? Jesam li trebala nastaviti i raditi ono što me čini srećnom i samouverenijom na crvenom tepihu?‘ Ali osećala sam da razgovor postaje ometajući. Htela sam pokazati da, ne, nisam donela ogromnu medicinsku odluku. To su samo dve pletenice. Usput, druga stvar u vezi s ovim, jednog dana bih mogla ići na facelifting", poručila je Hatavej.

