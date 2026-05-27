Legendarna ženska grupa "The Pussycat Dolls" ponovo se pojavila na sceni Američkih muzičkih nagrada, čak dvadeset godina nakon svog prvog nastupa na ovoj prestižnoj ceremoniji.

Publiku su oduševile Nikol Šerzinger, Ešli Roberts i Kimberli Vajat, koje su nastupile kao trio i privukle ogromnu pažnju usklađenim crvenim lateks kostimima i energičnim izvođenjem svog najvećeg hita.

Povratak izazvao ogromnu pažnju

Njihovo ponovno okupljanje dolazi nakon što su početkom godine najavile povratak na muzičku scenu i predstavile novu pesmu „Club Song“. Pevačice su stajlingom podsetile fanove na početak 2000-ih, period kada su važile za jednu od najpopularnijih ženskih pop grupa na svetu.

Nikol Šerzinger (47) pojavila se u upečatljivom crvenom lateks kombinezonu dugih rukava, a pred kraj nastupa obukla je belu duksericu sa natpisom: „Don’t you wish your girlfriend was hot like me“, rečima iz njihovog planetarnog hita „Don’t Cha“. Ešli Roberts i Kimberli Vajat, koje imaju po 44 godine, takođe su nosile crvene lateks kombinacije uz visoke čizme i rukavice.

Na sceni im se pridružio i čuveni reper

Trio je izveo pesmu „Don’t Cha“, a tokom nastupa pridružio im se i poznati reper Basta Rajms, što je izazvalo ovacije publike. „Neverovatno je vratiti se posle 20 godina. Mislim da nam je prvi nastup ovde bio 2006. godine i ludo je pomisliti koliko je vremena prošlo. Basta Rajms je legenda“, rekla je Nikol Šerzinger pred ceremoniju.

Dodala je da joj povratak sa koleginicama ima posebno značenje. „Važno nam je da danas, kao žene kakve smo postale, budemo simbol snage, radosti i nade za publiku“, poručila je pevačica.

Povratak bez tri bivše članice

Ipak, u ponovnom okupljanju nisu učestvovale bivše članice grupe Džesika Suta, Melodi Tornton i Karmit Bačar. Karmit Bačar je ranije na društvenim mrežama tvrdila da nije bila obaveštena o planovima za ponovno pokretanje grupe.

U međuvremenu je otkazana i severnoamerička turneja, a za sada je potvrđen samo jedan nastup, na festivalu „Outloud Music Festival“ tokom proslave „WeHo Pride“ u Los Anđelesu.

Grupa koja je obeležila 2000-e

Grupa "The Pussycat Dolls" obeležila je pop scenu sredinom 2000-ih hitovima: „Don’t Cha“, „Buttons“, „Stickwitu“, „Beep“, „When I Grow Up“. Grupa je bila poznata po kombinaciji pop i R&B muzike, provokativnim nastupima i prepoznatljivoj koreografiji.

