Kada očistite kuhinju posle velikog obroka ili završite sa krečenjem, može biti primamljivo da u odvod sipate gotovo bilo šta — tečnosti, a ponekad čak i čvrste materije.

Međutim, neke supstance mogu ozbiljno oštetiti vaše cevi. Održavanje odvoda čistim od ovih materijala pomoći će da vaša kuhinja i vodovod funkcionišu bez problema.

Od taloga kafe do sredstava za čišćenje, evo devet stvari koje vodoinstalateri savetuju da ne sipate u odvod.

Boja

„Boja sadrži štetne hemikalije koje mogu nagristi cevi i treba je odlagati u skladu sa lokalnim propisima“, kaže Kajl Leman, izvršni direktor i osnivač kompanije ,,Crossroads Foundation Repair" za Real Simple.

Sipanje boje u odvod može zagaditi izvore vode i oštetiti vaše cevi. Pročitajte etiketu na boji i odložite je prema uputstvu. Ako niste sigurni, odnesite ostatke u centar za odlaganje opasnog otpada.

Mast, masti i ulja

Kada kuvate, izbegavajte da sipate masti, ulja i masnoće u odvod, jer ove teške materije mogu blokirati cevi.

„Ove supstance mogu da se stvrdnu i zapuše cevi, što dovodi do ozbiljnih blokada u vodovodu i javnoj kanalizacionoj mreži“, kaže Šlomo Černiak, vlasnik Cherniak Home Services iz Baltimora.

Vlaknasto povrće

Povrće se često pogrešno baca u kuhinjski odvod. Izbegavajte vlaknasto povrće poput ljuski luka, celera, kukuruzne komušine, ljuski voća i artičoka.

„Stvari poput celera, artičoka i ljuski luka mogu se zaplesti u motoru uređaja za mlevenje, izazvati zaglavljivanje i ometati protok vode“, kaže Černiak. „Ovi materijali mogu dovesti do skupih popravki i velikih neprijatnosti.“

Umesto toga, bacajte ih u kompost ili smeće.

Skrobna hrana

Skrobna hrana poput krompira i testenine takođe ne treba da se baca u odvod jer može začepiti cevi. Koristite cediljku u sudoperi da ih zadržite.

„Hrana poput krompira, pirinča i testenine može da nabubri u vodi i stvori lepljivu masu koja zapušava cevi“, kaže Černiak. „Skrob iz krompira može da zalepi noževe u odvodu, a ljuske se mogu zalepiti za zidove cevi. Koristite cediljku da uhvatite ostatke hrane.“

Sredstva za čišćenje u domaćinstvu

Ne sipajte sredstva za čišćenje u odvod. Ona mogu oštetiti cevi i štetiti životnoj sredini. Umesto toga, odnesite ih na mesto za odlaganje opasnog otpada.

„Mnogi kućni čistači sadrže korozivne hemikalije koje mogu oštetiti cevi i septičke sisteme“, kaže Leman.

Talog kafe

Ljubitelji kafe često imaju naviku da sipaju talog u odvod, ali to može ozbiljno oštetiti cevi. Umesto toga, bacajte ga u kompost ili smeće.

„Talog kafe može da se nakuplja u cevima, izaziva začepljenja i skupe popravke“, kaže Černiak. „Masan je i može da se zgrudva, što otežava protok vode.“

Nalepnice sa voća i povrća

Nalepnice sa voća i povrća su mala, ali lepljiva supstanca koja može da zapuši vaše cevi. Skinite nalepnice sa proizvoda i bacite ih u smeće.

„Nalepnice sa proizvoda mogu da se zalepe za cevi i izazovu blokade ili da se zaglave u filterima postrojenja za preradu vode“, kaže Leman.

Mačji pesak

Ne bacajte mačji pesak u WC šolju, čak i ako je označen kao „rastvorljiv u vodi“. Umesto toga, odložite ga u smeće. „Čak i proizvodi označeni kao ‘flushable’ mogu da se zgrudvaju i zapuše cevi“, kaže Leman.

Ljuske od jaja

„Ljuske od jaja se ne razgrađuju brzo i mogu da se nagomilaju, otežavajući da bilo šta drugo prođe kroz odvod“, kaže Černiak. „Mogu da se zalepe za zidove cevi, što dovodi do začepljenja.“

Umesto da ih bacate u odvod, dodajte ih u kompost ili smeće.

