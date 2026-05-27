Američka glumica i nekadašnja velika zvezda dečjih televizijskih emisija Amanda Bajns ponovo je izazvala zabrinutost ljudi nakon što su je fotografi uslikali tokom šetnje ulicama Los Anđelesa.

Mnogi komentarišu da je danas gotovo neprepoznatljiva i da ništa nije ostalo od one slatke plavuše. Njeno stanje ponovo je pokrenulo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Amanda se godinama bori sa mentalnim problemima, a ranije je otvoreno govorila o bipolarnom poremećaju i problemima sa zavisnošću. Pre dve godine sama se prijavila u centar za mentalno zdravlje jer je, kako su tada prenosili strani mediji, osetila da joj je potrebna pomoć.

Njena majka bila je njen zakonski staratelj još od 2013. godine, kada je porodica shvatila da glumica ima ozbiljne probleme. Starateljstvo je ukinuto 2022. godine, nakon što se činilo da se Amanda oporavlja i da joj terapije pomažu.

Najnovije fotografije ponovo su zabrinule fanove, koji na društvenim mrežama ostavljaju brojne komentare: „Teško je gledati je ovakvu“, „Deluje kao da joj hitno treba pomoć“, „Tužno je šta joj se dogodilo“.

Amanda Bajns proslavila se ulogama u filmovima: „Sve što devojka može da poželi“, „Ljubavni brodolom“, „Ona je najbolja“. Iako su joj predviđali veliku holivudsku karijeru, poslednjih godina više je u centru pažnje zbog privatnih problema i skandala nego zbog glume.

