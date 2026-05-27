Vlasnici dve mačke su zabeležili simpatičan prizor koji je brzo postao viralan na društvenim mrežama. Dve mačke su uhvaćene kako udobno leže na krevetu, zagrljene, i zajedno gledaju crtani film „Tom i Džeri“. Vlasnik im je pustio video, a životinje su delovale potpuno opušteno, kao da zaista prate dešavanja na ekranu.

Na snimku se vidi kako se dve mačke priljubljuju jedna uz drugu i mirno posmatraju ekran na kojem se emituje popularni crtani film. Umesto lova i igre, ovog puta su se mačke opustile uz animiranu verziju jurnjave između mačke i miša.

Iako nije jasno da li mačke zaista razumeju šta gledaju, njihov miran stav pokazuje da im je „filmsko veče“ prijalo. Video snimak nas je podsetio koliko su kućni ljubimci nepredvidivi i zabavni u svakodnevnim situacijama.

