Niki Glejzer je otvoreno govorila o svom ljubavnom životu.

„Kada je veza u pitanju zaista me nije briga da li bi moj dečko bio intiman s drugima,“ rekla je komičarka (41) u epizodi podkasta ,,Call Her Daddy" od srede, 8. aprila, u razgovoru sa Aleks Kuper.

„Ali to nije dvosmerna ulica,“ dodala je Glejzerova. „Ja nisam osoba koja voli da bude s drugima dok je u vezi. To me zaprno ne zanima. Ali mi ne smeta ako bi druga osoba to radila. Zapravo, na neki način mi se to i dopada.“

Komičarka je trenutno je u vezi sa TV producentom Krisom Konvijem, s kojim je u vezi s prekidima još od 2013. godine, kada su se upoznali radeći na njenoj MTV emisiji ,,Nikki & Sara". Glejzerova je otvoreno razgovarala sa Kuperovom (31) o tome da joj je Konvi prvi ozbiljan dečko, kao i o njihovoj filozofiji veze.

„U suštini, to je pravljenje kompromisa,“ rekla je o dugoročnim vezama. „Ne možete znati da je osoba sa kojom ste najbolja za vas. Na ovoj planeti ima previše ljudi — niste upoznali ni mali deo njih, niti ćete ikada. Zato morate da se odlučite i napravite kompromis.“

Srodne duše?

Govoreći o verovatnoći da neko pronađe osobu koja je „najbolja za njega“, Glejzerova je rekla da su „prilično male… Ne verujem u srodne duše i mislim da u jednom trenutku moraš da kažeš: ‘Ovo je najbolje što trenutno mogu da imam i prihvatiću to, jer verovatno bih mogla i bolje, ali ko zna?’“

„Kako se Kris oseća povodom toga?“ upitala je Kuperova.

„On potpuno razume da i za njega postoji neko bolji,“ rekla je Glejzerova, dodajući da ne veruje da je ona „ljubav njegovog života“.

„Mislim, ja sam jedna od ljubavi njegovog života,“ objasnila je. „Samo mislim da on verovatno ima više takvih ljubavi. I da verovatno postoji žena koja mu mnogo više odgovara nego ja — koja bi zaista bila bolji izbor za njega.“

Njena ideja

Glejzerova je dodala da je zamolila Konvija da „izađe i ima malo flertuje s nekim“, jer želi „momka kog žele i druge devojke“.

Potvrdila je da je njen dečko „radio neke stvari“ sa drugim ženama. „Verovatno ne bi voleo da ulazim u detalje o tome, ali bilo je zanimljivih situacija o kojima mi je bilo baš zabavno da slušam i da ih na neki način doživim… Ponekad sam previše zauzeta da bih bila naročito zavodljiva, pa sam u fazonu: ‘Izađi i privuci malo pažnje.’“

Njihova pravila

Glejzerova je podelila kako ona i Konvi postavljaju pravila u maju prošle godine na dodeli nagrada ,,American Music Awards", nazivajući ga „super kul“ u intervjuu za People.

„Rekao je: ‘Možeš pričati o meni na sceni o čemu god hoćeš, sve dok je smešno. Čim nije, ako šala ne upali, imamo problem. Ako samo izlaziš na scenu da se ispustiš i da me osramotiš, nije u redu, ali ako si gore i praviš dobru šalu, možeš raditi šta god želiš.’“

Njena najnovija komedija, ,,Nikki Glaser: Good Girl", će biti dostupna na platformi ,,Hulu" od 24. aprila. Među nadolazećim projektima Glejzerove nalazi se i film ,,The Angry Birds Movie 3" (u bioskopima od 23. decembra).

