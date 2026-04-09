Model farmerki koji su naše mame obožavale ponovo je u centru pažnje i čini se da će tu i ostati. Zvonasti kroj, poznat i kao flare, tiho je osvojio modnu scenu i trenutno je jedan od najtraženijih u prodavnicama. Dok uske skini farmerke polako odlaze u zaborav, sve više žena okreće se modelima koji su nekada bili sinonim za stil i ženstvenost. Flare farmerke, koje se šire od kolena naniže, vizuelno izdužuju noge, naglašavaju struk i daju onaj prepoznatljiv retro šarm, ali bez preterivanja.

Ovaj kroj bio je na vrhuncu popularnosti između kasnih šezdesetih i kraja sedamdesetih godina, a danas doživljava veliki povratak zahvaljujući second-hand trendu i sve većoj svesti o održivoj modi. Upravo zato Vinted postaje glavno mesto gde se traže ovi kultni komadi. Da trend nije slučajan, potvrđuje i pop-kultura. Reper Kendrick Lamar pojavio se na poluvremenu Super Bowl u dizajnerskim flare farmerkama, što je izazvalo ogroman skok pretraga ovog modela širom sveta.

Nekada su bile zaštitni znak hipi pokreta i nosile se uz resaste prsluke i čizme, dok su ih devojke dvehiljaditih kombinovale sa kaiševima sa logotipom i visokim potpeticama. Danas se vraćaju kroz boho stil, ali u modernijem i svedenijem izdanju.

Ono što ih čini posebno popularnim jeste činjenica da pristaju gotovo svima. Za razliku od uskih modela, flare farmerke lepo balansiraju proporcije i vizuelno izdužuju figuru. Stilisti posebno preporučuju modele visokog struka, u kombinaciji sa uskim majicama ili košuljama uvučenim u pantalone. Najtraženiji su upravo vintidž modeli, blago izbleđeni, sa visokim strukom, kakve su se nekada nosile.

Kada je reč o kombinovanju, mogućnosti su brojne. Za dnevni izgled predlaže se oversize sako i patike, dok su za večernje varijante idealni uski džemperi i čizme sa štiklom. Leti se odlično slažu sa kratkim topovima i platformama. Ipak, ključna razlika između nekad i sad krije se u jednom detalju, danas se ove farmerke sve češće nose uz patike, što im daje opušten i moderan prizvuk koji savršeno odgovara savremenom tempu života.