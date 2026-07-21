Stogodišnjak i redovan posetilac teretane već 83 godine otkriva svoju tajnu dugovečnosti i deli svoj uzvišeni životni cilj za budućnost.
Dejv Kigi, veteran Drugog svetskog rata koji je počeo da ide u teretanu sa 17 godina, je 10. jula proslavio svoj 100. rođendan, obeleživši ovaj jubilej jednočasovnim treningom u teretani u Mesi, u Arizoni, prenosi lokalni medij 12News.
„Moram da nastavim sa treninzima jer me to održava u životu“, izjavio je za ovaj medij, a zatim otkrio svoju glavnu tajnu za dug život. „Svaki deo tela koji možete da pomerite trebalo bi na ovaj ili onaj način trenirati svakog dana.“
Ovaj savet je podelio vozeći ležeći sobni bicikl u teretani.
Pored toga, Kigi takođe izbegava kofein i alkohol, a redovno jede banane i jaja.
Cilj
A šta je sledeće za ovog aktivnog stogodišnjaka?
„Čuo sam juče da postoji jedna žena koja ima 132 godine, tako da mi je to sledeći cilj“, rekao je on.
Kigi je za sada zauzet time što je otac petoro dece, deda sedmoro unučadi, pradeda osmoro praunučadi i čukundeda jednog čukununuka.
„Trenutno sam u najboljoj mogućoj formi“, našalio se on, pre nego što su mu osoblje teretane u Mesi i ostali vežbači otpevali rođendansku pesmu i počastili se tortom — naravno, tek nakon što je završio svoj trening.
„Zamisliću želju“, rekao je dok ga je ekipa snimala kako duva svećice i želi sebi još mnogo zdravih godina koje dolaze.
Bonus video:
Komentari (0)