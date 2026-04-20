Izbor imena za devojčicu danas je postao mnogo više od tradicije. Roditelji sve češće traže ime koje ima posebno značenje, snažnu simboliku i lepo zvuči. Na Balkanu su posebno popularna imena inspirisana slovenskim i grčkim boginjama. Takva imena ne samo da lepo zvuče, već nose i priču koja traje ceo život.

GRČKE I RIMSKE BOGINJE

Nika - boginja pobede, ime je trenutno jedno od najpopularnijih imena za devojčice u Srbiji

Tea - na grčkom znači "boginja" i često se daje kao samostalno ime ili skraćenica od Teodora

Iris - boginja duge i glasnica bogova. Ime je izuzetno popularno zbog svoje cvetne i mitološke simbolike

Lara - u rimskoj mitologiji, boginja kućnog praga i zaštitnica, popularno u svim zemljama bivše Jugoslavije

Dajana (Dijana) - rimska boginja lova i Meseca, ime je decenijama prisutno na Balkanu

Maja - ime helenske boginje (majke boga Hermesa) i rimske boginje proleća

Selena - boginja Meseca, ime koje se sve češće sreće među mlađim generacijama

SLOVENSKE BOGINJE

Vesna - jedno od najčešćih imena u Srbiji i regionu, po slovenskoj boginji proleća.

Marena – boginja zime i smrti, ime nosi snažnu, mističnu simboliku

Danica – povezuje se sa zvezdom Danicom (Venerom), a simbol je svetlosti i nade

Ostala imena sa božanskom simbolikom

Helena - iako je u mitologiji bila "najlepša žena", njeno ime je često povezano sa svetlošću i helenskim nasleđem, a veoma je popularno u Srbiji

Tara - iako se na Balkanu često vezuje za reku i planinu, u indijskoj mitologiji Tara je važna boginja ("Zvezda") i zaštitnica.

