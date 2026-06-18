Radnica na brodu Ali Ker otkrila je kako izgleda ljubavni život članova posade na velikim putničkim brodovima. Iako zaposlenima nije dozvoljeno da ulaze u romantične odnose sa putnicima, među ljudima koji mesecima zajedno žive i rade često se rađaju ljubavne veze koje na kopnu možda nikada ne bi nastale.

Veze na kruzeru nastaju mnogo brže

Devojka je u jednom od svojih videa objasnila da život na kruzeru funkcioniše potpuno drugačijim tempom od života na kopnu.

„Morate da razumete da je sve na brodu ubrzano. Ako vam se neko dopadne, provodite ogromnu količinu vremena zajedno i veoma brzo se upoznate“, rekla je u videu koji je objavila na svom „YouTube“ kanalu „Wanderlust Alley“.

Objasnila je da na kopnu neku osobu možda viđate jednom nedeljno, dok na brodu već narednog dana zajedno doručkujete, ručate i večerate.

„Sa strane možda deluje da ljudi prebrzo ulaze u veze, ali kada ste stalno zajedno, stvari se prirodno razvijaju mnogo brže nego kod kuće“, dodala je.

Neki pronađu ljubav života, drugi avanturu

Iako mnogi veruju da su ljubavne avanture na kruzerima uglavnom kratkog daha, Ali tvrdi da brojni članovi posade upravo na brodu upoznaju svoje buduće supružnike. Naravno, priznaje da ima i onih koji traže samo prolaznu avanturu.

Njene kolege uporedile su život na kruzeru sa studentskim danima. Jedan ga je opisao kao „studentski život na moru“, dok je drugi rekao da veze mogu biti prelepe dok traju, ali da postaju komplikovane kada ugovor istekne i svako mora svojim putem.

Jedan član posade ispričao je da je bio u takozvanoj „brodskoj vezi“, za koju su oboje od samog početka znali da će se završiti čim jedno od njih napusti brod.

Postoje „brodski muževi“ i „brodske žene“

Jedan od članova posade osvrnuo se i na pitanje vernosti među zaposlenima. „Po meni, ako si u vezi, onda si u vezi. Nema igranja“, rekao je.

Ipak, dodao je da postoje i drugačiji dogovori. „Znam ljude koji kod kuće imaju supružnike, a na brodu imaju takozvane brodske žene ili brodske muževe“, ispričao je.

Ovaj izraz koristi se za bliske romantične odnose koji traju samo tokom ugovora na brodu, iako su osobe formalno u vezi ili braku na kopnu.

Svi znaju sve o svima

Ali smatra da se ljubavni život na kruzeru ne razlikuje mnogo od onog na kopnu, ali postoje dve važne razlike. „Prilika za upoznavanje ljudi ima koliko god želite, ako ste zainteresovani“, rekla je.

Kao najveću razliku navodi činjenicu da su svi stalno na istom mestu. „Bar je udaljen svega nekoliko minuta od kabine, pa je upoznavanje ljudi mnogo lakše. A pošto živimo i radimo u zatvorenom okruženju, pre ili kasnije svi saznaju sve o svima“, zaključila je.

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