Žensko ime koje roditelji najčešće biraju za svoju ćerkicu je simbol sreće, ljubavi i plodnosti. Ime Dunja je najpopularnije žensko ime u Srbiji u periodu od 2011. do 2022. godine koje su roditelji davali ćerkama, a to su pokazali podaci Republičkog zavoda za statistiku objavljeni u publikaciji "Najčešća imena i prezimena".

Rodila se srećna

Kažu da svako ime ima neko značenje i da daje osobi koja ga nosi određene osobine. Dunja je jedno od najlepših ženskih imena, a odnosi se na devojčicu koja se rodila srećna i koja će kroz život biti vesela. Poslednjih godina roditelji se sve češće odlučuju da deci daju stara srpska imena, umesto modernih i neobičnih, ali ako ste u potrazi za imenom za svoju devojčicu koja će se roditi ovih dana, možda će vam se Dunja dopasti.

Među najpopularnijim imenima

Ime Dunja je jedno od najpopularnijh imena u Srbiji za devojčice. Iako ga mnogi povezuju sa jesenjim periodom, ime Dunja krije brojna značenja, a neka od njih su: „ona koja je jedra i mirisna kao dunja“, „ona koja je vesela i mila“; „ona koja je rođena kada dunje cvetaju“; „ona koja donosi dobre vesti“; „rođena na radost i veselje“. Voće dunja je simbol ljubavi, sreće, plodnosti, pameti, lepote, postojanosti i neprolaznosti.

