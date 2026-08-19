Kada je Luiz Signor iz Njujorka svojevremeno proslavila 107. rođendan, novinare nije zanimalo samo kako se oseća u tim godinama. Svi su želeli odgovor na isto pitanje - kako je uspela da doživi tako duboku starost?

Njen odgovor postao je hit, jer nije govorila ni o posebnoj dijeti, ni o skupim suplementima, ni o čudesnom receptu.

Luiz je u šali tvrdila da je tajna njene dugovečnosti to što se nikada nije udala.

- To je sigurno tajna. Moja sestra kaže da bi volela da se ni ona nikada nije udala - govorila je Luiz, izazivajući smeh okupljenih.

Nije volela veliku buku oko rođendana

Iako je prešla stotu, Luiz nije želela da se oko njenih godina pravi velika stvar. Nakon 100. rođendana čak je porodici i prijateljima govorila da više ne želi velike rođendanske proslave. Oni je, međutim, nisu baš uvek slušali.

U vreme kada je proslavila 107. rođendan bila je izuzetno aktivna za svoje godine. Govorila je da i dalje izlazi i da se oseća dobro.

- U dobroj sam formi i, naravno, i dalje izlazim - pričala je tada.

Imala je problema sa povišenim krvnim pritiskom, zbog čega je uzimala terapiju, ali je uprkos godinama nastavila da vodi prilično aktivan život.

Život je nije mazio

Luiz je tokom dugog života prošla i kroz neprijatne situacije. Nekoliko godina pre čuvenog 107. rođendana bila je opljačkana na ulici, a napadač ju je oborio na zemlju. Ipak, ni posle tog događaja nije želela da živi u strahu.

Upravo su njena vedrina, smisao za humor i želja da ostane među ljudima privlačili pažnju javnosti.

Luiz je kasnije preminula, ali je njena duhovita izjava o tome da joj je život bez muža možda pomogao da doživi duboku starost ostala jedna od priča po kojima je mnogi pamte.

Naravno, ne postoji naučni dokaz da izbegavanje braka produžava život. Na dugovečnost utiče čitav splet faktora - genetika, zdravstveno stanje, način života, ishrana, fizička aktivnost i društvene veze.