Pita od starog hleba i jogurta je hit: Jelo je spremno bukvalno za 20 minuta!

PITA OD STAROG HLEBA I JOGURTA

Sastojci:

1 stari hleb

3 jaja

400 ml jogurta

100 ml ulja

150 g sira (feta ili mladiog)

So po ukusu

1 prašak za pecivo

Priprema:

Hleb iseckati na krupne kocke ili ga izlomiti na komade. Napraviti smesu umućenu od jaja, jogurta, sira i praška za pecivo. Posoliti po potrebi. Pomešati sa hlebom. Ostaviti 2-3 minuta da hleb upije smesu. Sipati u pleh podmazan i peći u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta, odnosno dok pita ne porumeni. U pitu možete dodati iseckanu šunkaricu po želji.

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