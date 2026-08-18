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Pita od starog hleba i jogurta je hit: Jelo je spremno bukvalno za 20 minuta!

Najbolji način da iskoristite stari hleb.

Autor:  Vesna Vukadinović
18.08.2026.10:05
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Pita od starog hleba i jogurta je hit: Jelo je spremno bukvalno za 20 minuta!
Foto: Shutterstock | Stock_photografer
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Od starog hleba možete napraviti ukusnu pitu koja se priprema za svega 20 minuta. Ovaj jednostavan recept idealan je kada želite jeftin, brz i ukusan obrok bez mnogo truda i komplikovanih sastojaka.

Za kratko vreme dobićete brz ukusan doručak ili večeru.

PITA OD STAROG HLEBA I JOGURTA

Sastojci:

1 stari hleb

3 jaja

400 ml jogurta

100 ml ulja

150 g sira (feta ili mladiog)

So po ukusu

1 prašak za pecivo

Priprema:

Hleb iseckati na krupne kocke ili ga izlomiti na komade. Napraviti smesu umućenu od jaja, jogurta, sira i praška za pecivo. Posoliti po potrebi. Pomešati sa hlebom. Ostaviti 2-3 minuta da hleb upije smesu. Sipati u pleh podmazan i peći u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta, odnosno dok pita ne porumeni. U pitu možete dodati iseckanu šunkaricu po želji.

Video:

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