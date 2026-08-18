Pita od starog hleba i jogurta je hit: Jelo je spremno bukvalno za 20 minuta!

PITA OD STAROG HLEBA I JOGURTA
Sastojci:
1 stari hleb
3 jaja
400 ml jogurta
100 ml ulja
150 g sira (feta ili mladiog)
So po ukusu
1 prašak za pecivo
Priprema:
Hleb iseckati na krupne kocke ili ga izlomiti na komade. Napraviti smesu umućenu od jaja, jogurta, sira i praška za pecivo. Posoliti po potrebi. Pomešati sa hlebom. Ostaviti 2-3 minuta da hleb upije smesu. Sipati u pleh podmazan i peći u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta, odnosno dok pita ne porumeni. U pitu možete dodati iseckanu šunkaricu po želji.
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