Čini se da najbogatiji ljudi sveta vole da budu drugačiji, pa i kada je reč o imenima njihove dece. Dok neki biraju tradicionalna i porodična imena, ima i onih koji svojim neobičnim izborima imena za decu godinama pune naslovne strane.

Porodična tradicija na prvom mestu

Džef Bezos uspeo je da privatni život svoje dece uglavnom sačuva od javnosti. Poznato je da sa bivšom suprugom Mekenzi Skot ima četvoro dece, a javnosti je otkriveno samo ime najstarijeg sina, Preston Bezos.

Veruje se da je dečak ime dobio po Džefovom dedi Lorensu Prestonu Gizu, što pokazuje koliko je porodična tradicija važna čak i među milijarderima.

Klasična imena i kod tehnoloških giganata

Mnogi poznati milijarderi nisu odstupali od tradicionalnih imena. Stiv Džobs je svojoj deci dao imena Iv, Rid, Erin i Liza.

Bil Gejts ima decu po imenu Dženifer, Rori i Fibi, dok je Lari Elison izabrao imena Dejvid i Megan.

Sličan pristup imao je i Majkl Del, čija se deca zovu Zakari, Kira, Aleksa i Džulijet.

Zakerberg bira imena s posebnim značenjem

Mark Zakerberg i njegova supruga Prisila Čen imaju tri ćerke koje se zovu Maksima, Augusta i Aurelija. Sva tri imena imaju korene u latinskom jeziku. Maksima znači „najveća“, August se može prevesti kao „uzvišena“ ili „veličanstvena“, dok Aurelija potiče od reči koja znači „zlatna“.

Ilon Mask daje imena koja zbunjuju svet

Kada se govori o neobičnim imenima dece poznatih, niko ne izaziva toliko pažnje kao Ilon Musk. Najbogatiji čovek sveta ima 14 dece, a imena njegovih naslednika često izazivaju brojne reakcije.

Sa spisateljicom Džastin Vilson dobio je decu po imenu Nevada, Grifin, Vivijan, Kaj, Sakson i Demijan.

Sa muzičarkom Grajms dobio je troje dece čija su imena privukla ogromnu pažnju javnosti: X Æ A-12, Egza Dark Sidrael i Tekno Mekanikus.

Ime X inspirisano je izviđačkim avionom Lockheed A-12, dok je Egza povezana sa računarskim terminom exaFLOPS.

Sa Šivon Zilis dobio je blizance Strajdera i Azur, kao i ćerku Arkadiju i sina Seldona Likurgusa.

Najmlađe dete, Romulusa, dobio je sa Ešli St. Kler. Ime Romulus vodi poreklo od legendarnog osnivača i prvog kralja Rima.

Dok jedni milijarderi biraju proverenu klasiku, drugi kroz imena svoje dece pokazuju sklonost ka istoriji, tehnologiji, mitologiji ili čak naučnoj fantastici. Upravo zato njihovi izbori godinama intrigiraju javnost širom sveta.

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