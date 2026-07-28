Upravo u takvom procepu našla se jedna žena (autorka ispovesti pod pseudonimom Kašmir), razapeta između dve osobe koje najviše voli svog supruga i svoje majke.

Sve je počelo pre nekoliko godina od dve potpuno sporedne situacije.

-Moj muž prezire moju majku, iako ona ima 86 godina i i dalje je vitalna i bistrih misli. Sve je počelo kada mu je jednom, bez ikakve loše namere, rekla da sam napravi kupus salatu. Drugi put mu je zasmetalo što mu, dok smo renovirali kuću, nije ponudila pivo. On često ide u kafić na pivo, pa je pretpostavila da nema potrebe da ga pita. Od tada su njihovi odnosi veoma napeti - prenosi portal Moje vrijeme.

Te dve epizode bile su dovoljne da zet razvije dubok animozitet prema svojoj 86-godišnjoj tašti, koja je i dalje vitalna i lucidna. Iako ne žive u istom domaćinstvu, blizina stanovanja i česte posete postatile su neprijatne. Čak i kada suprug tvrdi da je "sve oprostio", njegova ponašanja i povremene reakcije iznova otkrivaju da zamerku i dalje nosi u sebi.

Svi pokušaji supruge da zakrpi odnose završavaju se neuspehom i tenzijom, ostavljajući je sa osećajem duboke nemoći i tuge.

Šta se zaista krije iza banalnih razloga?

Komentarišući ovaj slučaj, porodična savetnica Ksenija ističe da kupus salata i neponuđeno pivo teško mogu biti stvarni uzrok ovako dugotrajnog sukoba. Prema njenom mišljenju, u pozadini se skoro uvek krije nešto dublje:

-Moguće je da suprug prećutkuje pravi razlog nezadovoljstva kako bi poštedeo suprugu, dok tašta verovatno uopšte nije svesna čime ga je tačno povredila. Ako su ove sitnice zaista jedini povod, reč je o ekstremnom zameranju i tvrdoglavosti.

Kako izaći iz začaranog kruga?

Savetnica naglašava da odrasle osobe moraju same želeti da izglade odnose, te da supruga ne bi trebalo da preuzima ulogu večitog posrednika. Najzdraviji korak za nju jeste da se distancira iz njihovog sukoba i prihvati da ne može upravljati tuđim emocijama. Kao praktičan primer za otrežnjenje supruga, predlaže se jednostavan misaoni eksperiment - pitati ga kako bi se osećao kada bi mu sutra zet ili snaja godinama zamerali identičnu sitnicu. Suočavanje sa sopstvenim ponašanjem iz druge perspektive često je jedini način da čovek uvidi sopstvenu nerazumnost.

Da li je ovde sredi dubinska uvređenost ili samo povređeni ego, ostaje otvoreno pitanje. Jedino je sigurno - porodični mir se ne uspostavlja sam od sebe, već zahteva spremnost oboje ljudi da spuste gard.