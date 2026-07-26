Za ukusan i mekan kuvani kukuruz nije dovoljna samo voda. Iskusne domaćice u šerpu dodaju još dva sastojka, malo šećera i putera, koji mogu da poboljšaju ukus i teksturu kukuruza.

Šećer pojačava prirodnu slatkoću kukuruza, a dovoljna je jedna do dve kašičice tokom kuvanja. Puter, sa druge strane, daje zrnima bogatiji i puniji ukus, kao i blagu kremastu aromu.

Ovaj trik posebno može biti koristan kada se kuvaju nešto stariji klipovi, čija zrna nisu dovoljno mekana i slatka.

Važno je i kada dodajete so. Umesto da je stavite odmah na početku kuvanja, bolje je da je dodate kada je kukuruz već gotov ili neposredno pre posluživanja, jer može uticati na teksturu zrna.

Mladi kukuruz obično se kuva između 15 i 20 minuta, dok starijim klipovima može biti potrebno i do 40 minuta. Kada je pravilno skuvan, kukuruz treba da bude mekan, sočan i pun ukusa.