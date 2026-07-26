Megan Markl pojavila se kao gostujuća članica žirija u epizodi emisije „MasterChef Australia“, emitovanoj 26. jula. Vojvotkinja od Saseksa učestvovala je u ocenjivanju jela takmičara, a njeno gostovanje bilo je snimljeno tokom njenog i Harijevog putovanja u Australiju u aprilu.

Tokom ocenjivanja jednog od jela, Megan je dobila iznenadni video poziv od svog supruga, princa Harija. Njegov poziv iznenadio je takmičare i ostale članove žirija.

„Ćao, ljubavi! Moj muž je ovde“, rekla je Megan dok se kamera prebacila na ostale sudije, koje su mahale Hariju.

Princ Hari se potom našalio i upitao da li je prekinuo nešto važno, na šta mu je Megan odgovorila da se upravo nalaze usred degustacije jela četvoro izuzetnih kuvara. Rekla mu je da bi volela da je tu i da bi mu rado dala da proba ono što su pripremili.

Megan je posebno istakla ljuti sos koji joj se veoma dopao, ali je uz osmeh dodala da bi za Harija možda bio previše ljut.

Hari joj je poželeo da uživa u degustaciji i rekao da mu je žao što ju je prekinuo, a njihov kratak razgovor izazvao je oduševljenje među takmičarima i članovima žirija.

Pre emitovanja epizode, pojavile su se i informacije o tome kakva je Megan bila iza kulisa. Prema rečima bivše članice produkcije emisije, vojvotkinja je bila veoma prijatna, duhovita i opuštena, a članovi ekipe opisali su je kao osobu koja se ponašala sasvim normalno i ljubazno prema svima.

Meganino gostovanje u kulinarskoj emisiji nije bilo veliko iznenađenje, s obzirom na to da je i ranije učestvovala u televizijskim kulinarskim projektima. Takođe je poznato da često deli trenutke iz svoje kuhinje na društvenim mrežama, a nedavno je predstavila i desert inspirisan receptom svoje bake, koji je nazvala po ćerki Lilibet.

Gostovanje u „MasterChef Australia“ usledilo je nakon što su se Megan i Hari u aprilu vratili u Australiju, prvi put nakon osam godina. Tokom četvorodnevne posete imali su privatne, poslovne i humanitarne obaveze.