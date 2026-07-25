Zamenjivanje ukrasnih jastuka i detalja kada se godišnja doba menjaju svakako pomaže da naša kuća uđe u letnji (ili zimski) duh, ali dok stigne sredina svakog godišnjeg doba, uvek imamo osećaj da je naš dom ponovo postao malo monoton.
Srećom, nije potrebno mnogo vremena niti novca da se domu pruži lepo, malo osveženje koje će vas provesti kroz ostatak leta, sve dok ne budete spremni da izvučete svu tu dekoraciju za ušuškana godišnja doba. Ispratite savete nekoliko stručnjaka za uređenje doma kako biste svom prostoru pružili osveženje u sredini sezone kakvo zaslužuje.
Otvorite prozore
Ponekad je sve što vam treba samo dah svežeg vazduha — doslovno. Otvaranje prozora i zavesa može pomoći da se oslobodite zatvorenosti koju osećate u domu uz svež talas vazduha i malo sunčeve svetlosti. „Otvaranje prozora na 10 minuta ujutru donosi trenutno osveženje“, kaže Lindzi Droz, suosnivačica brenda ,,L’AVANT Collective" za Real Simple.
Manje zabavna činjenica: Ako nivo ugljen-dioksida u vašem domu postane previsok, to smanjuje kvalitet vazduha i zapravo može učiniti da se osećate tromije i raspršeno.
Sledite savet Koko Šanel
Verovatno ste čuli staru izreku Koko Šanel o tome da pogledate u ogledalo neposredno pre nego što izađete iz kuće i skinete jedan modni detalj. Pa, to sjajno funkcioniše i za vaše kućne dekoracije. Brza reorganizacija može da pruži domu čistiji i manje zatrpan izgled.
„Razmislite o tome koliko je dobar osećaj kada uđete u hotelsku sobu ili lepo dizajniran apartman“, kaže Tajler Mur, osnivač platforme ,,Tidy Dad". „Deo onoga što te prostore čini tako umirujućim nije samo to što su čisti — već to što ima vrlo malo vizuelnog nereda.“
„Deo tog osećaja možete rekreirati i kod kuće. Potpuno raščistite neku površinu, zatim odstupite korak unazad i zapitajte se: Šta zapravo zaslužuje da stoji ovde? Šta bi moglo da se odloži na drugo mesto? To je jednostavan način da osvežite prostor i učinite ga laganijim.“
Unesite prirodu unutra
Priroda deluje umirujuće, bilo da ste u zatvorenom ili na otvorenom. Zato stavite svoje biljke u prvi plan, počastite se buketom (bilo kupljenim cvećem ili ubranim iz vaše bašte), ili čak samo stavite činiju sa voćem na kuhinjski pult kako biste živnuli svoj dom.
„Sveže zelenilo je jedan od mojih omiljenih načina da oživim prostor, a može biti potpuno besplatno“, kaže Keti Hobs, osnivačica studija ,,Cathy Hobbs Design Recipes". „Grančice iz vašeg dvorišta, nekoliko grana u vazi ili saksija sa začinskim biljem na prozorskoj daski mogu dodati život i boju svakoj sobi.“
Promenite prepoznatljivi miris vašeg doma
Izbor svežeg mirisa može pružiti vašem domu osveženje — i pomoći da se prekriju mirisi kućnih ljubimaca ili kuvanja koji bi mogli da se šire kućom.
Na primer, zimi se odlučite za jače i začinske mirise, a leti za lakše mirisne note sredstava za čišćenje. „Miris menja osećaj u sobi brže od bilo čega drugog“, kaže Kristi Lord, suosnivačica brenda ,,L’AVANT Collective". „Za leto se naginjem ka lakšim, svežijim notama: bergamot i citrusi deluju svetlo i čisto, dok ilang-ilang i bambus donose blagu, tropsku notu bez težine.“
„Možete dodati i nekoliko kapi na filter usisivača“, kaže Drozova. „Kada uključite usisivač, miris će se proširiti po celoj kući.“
Postavite difuzor ili mirišljavu sveću odmah pored ulaznih vrata, tako da to bude prva stvar koju vi (i vaši gosti) osetite kada uđete kroz vrata, savetuje Liz Goldberg, osnivačica studija ,,CarolynLeona".
Premestite nameštaj i detalje
Želite novu i svežu perspektivu svog doma? „Kupujte u svom domu“, kaže Hobsova.
„Pre nego što kupite bilo šta novo, razmislite o rotiranju detalja, umetničkih dela i ukrasnih predmeta iz jedne sobe u drugu. Vaza iz spavaće sobe ili lampa iz radne sobe mogu delovati potpuno novo u drugačijem okruženju. Postavljanje stolice pod uglom, odvajanje ugaone garniture od zida ili pomeranje tepiha mogu učiniti da poznata soba deluje potpuno novo.“
Dodajte malo ličnog pečata
Želite da vaš dom deluje kao da je zaista vaš, pa ćete želeti da dodate detalje koji jednostavno govore o vama.
„Dom deluje najprivlačnije kada izgleda kao da se u njemu zaista živi, kada nije previše dekorisan i kada odražava ljude koji ga zovu svojim domom“, kaže Goldbergova.
To može pomoći i vašim gostima da se osećaju prijatnije. „Razmislite o tome šta zapravo želite da vidite — Šta odražava vaša interesovanja? Šta deluje aktuelno?“, kaže Mur. „Razmislite o tome šta donosi radost vašim prijateljima i porodici. Možda je to pripremanje korpe za filmsko veče sa kokicama i slatkišima, kutak sa grickalicama poput pereca i koštunjavog voća, ili iznošenje njihovih omiljenih pića pre nego što stignu. Ti pažljivi detalji zaista prave veliku razliku.“
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