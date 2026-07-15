Da li iko odrađuje promotivnu turneju bolje od Zendeje? Na premijeri filma ,,The Odyssey" (srp. ,,Odiseja") u Njujorku, u kojem tumači boginju Atinu, glumica se pojavila u izdanju dostojnom grčke boginje, upotpunjenom detaljima koji su podsećali na anđeoska krila.

Kao i uvek, za njen stajling bio je zadužen Lo Rouč. Za premijeru održanu 14. jula, Zendaja je obukla dugu belu kreaciju iz kolekcije jesen 2025 modne kuće ,,Matières Fécales". Haljinu su krasili šlep inspirisan perjem, asimetričan izrez bez bretela i — da se poslužimo naslovom još jednog filma u kojem je glumila ove godine — prava drama.

Stajling pod nazivom „The Ange“ je upotpunila skulpturalnim belim cipelama iz saradnje sa brendom ,,Christian Louboutin". Šminka i frizura bili su svedeni i nežni, kako bi haljina bila u prvom planu. Namerno opuštena pletenica padala joj je niz leđa i dodatno naglasila upečatljiv utisak celokupnog izdanja. Dozu dodatnog sjaja donelo je i 30 karata dijamantskog nakita kuće ,,Choppard".

Dve godine na čekanju

Iza ove čarobne haljine se krije dvogodišnja priča, otkrila je Zendeja u utorak za E! News. „Lou je ovu haljinu rezervisao još odavno“, rekla je. „Pre otprilike dve godine.“

Sličnu priču podelio je i sam modni brend na Instagramu, potvrdivši da je Lou Rouč još pre dve godine zatražio da se ova unikatna visoka moda sačuva upravo za Zendaju.

„Održali smo obećanje i odbili mnoge sjajne zahteve, jer smo znali da je upravo ona pravi izbor za jednu od najvažnijih kreacija u našoj arhivi“, navodi se u objavi. „Ovaj trenutak nam mnogo znači i neizmerno smo zahvalni što smo deo hrabre vizije i nasleđa koje zajedno stvaraju Lou i Zendaja.“

Govoreći o dugogodišnjoj saradnji sa Roučom, Zendaja je dodala: „Uglavnom razmišljamo isto. Bilo je trenutaka kada smo imali različita mišljenja, ali mi smo kao porodica, pa tako i funkcionišemo.“

Glumačka postava

Na premijeri je bio i Zendajin suprug Tom Holand, koji u filmu tumači Telemaha, kao i njihove kolege En Hetavej, Šarliz Teron, Met Dejmon i Lupita Njongo.

„Zahvalna sam što sam deo čitavog ovog iskustva“, rekla je Zendaja. „Još uvek mi se čini nestvarnim.“

Dirljivo iskustvo

Kako je otkrila za ,,E! News", upravo ju je Tom Holand prvi upoznao sa scenarijem filma ,,Odiseja", koji je režirao Kristofer Nolan, a u bioskope stiže 17. jula.

„Malo sam varala, jer je Tom imao scenario kod kuće i pre nego što su me pozvali, pa sam krišom bacila pogled“, rekla je uz osmeh.

„Bilo je izvanredno, veoma dirljivo. Pomislili biste da je ovakvo književno delo gotovo nemoguće ekranizovati, ali ako to neko može da uradi, onda je to gospodin Nolan, zar ne?“

Pored toga što u filmu ,,Odiseja" tumači boginju mudrosti Atinu, dok njen suprug Tom Holand igra Telemaha, sina Odiseja, Zendaja i Tom ponovo zajedno glume i u filmu ,,Spider-Man: Brand New Day" (srp. ,,Spajdermen: Novi dan") , koji će premijerno biti prikazan 30. jula.

Lepršava kreacija

Zendaja je istog dana prilikom izlaska iz hotela u Njujorku, uoči premijere održane u utorak uveče, nosila još jednu haljinu inspirisanu antičkom Grčkom — lepršavu kreaciju boje kože iz kolekcije jesen 2026 dizajnerke Pamele Roland.

Dan ranije, 13. jula, obula je vintidž gladijatorske sandale brenda ,,Sophia Webster", još jednom potvrdivši da je, ako je Atina boginja mudrosti, Zendaja bez sumnje boginja promotivnih turneja.

Bonus video: