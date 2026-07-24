Mašina za mlevenje mesa nije zastareo kuhinjski predmet, već praktičan alat koji vam omogućava da ponovo preuzmete kontrolu nad kvalitetom namirnica koje koristite. Nekada su domaćice tačno znale šta se nalazi u svakom zalogaju koji pripremaju, dok danas većina ljudi poseže za unapred upakovanim mlevenim mesom, često ne razmišljajući o njegovom sastavu. Nekada nezaobilazna sprava od livenog gvožđa danas se retko viđa u domaćinstvima, uglavnom zato što mnogi smatraju da zauzima previše prostora u kuhinji.

Zašto je mašina za mlevenje mesa izgubila popularnost

Prve mašine za mlevenje mesa pojavile su se u 19. veku i vrlo brzo postale nezaobilazan deo svake kuhinje. Njihov način rada bio je jednostavan. Komadi mesa ubacuju se u otvor, okretanjem ručice prolaze kroz mehanizam, a na izlazu se dobija sveže samleveno meso. Zahvaljujući čvrstoj konstrukciji i stabilnom pričvršćivanju za radnu površinu, omogućavale su siguran i jednostavan rad.

Vremenom su prodavnice počele da nude gotovo mleveno meso, pa je praktičnost postala važnija od pripreme kod kuće. Mnogi su zbog toga odustali od tradicionalnih mašina i odlučili se za gotov proizvod koji je odmah spreman za upotrebu.

Prednosti mlevenja mesa kod kuće

Kupovina unapred samlevenog mesa svakako štedi vreme i olakšava pripremu jela poput bolonjeze sosa, ćufti ili pljeskavica. Ipak, mlevenje mesa kod kuće donosi brojne prednosti koje gotov proizvod ne može da pruži.

Jedna od najvećih prednosti jeste ušteda. Nakon kupovine mašine moguće je birati povoljnije komade mesa i samostalno ih pripremati prema sopstvenim potrebama. Još važnija prednost je potpuna kontrola nad kvalitetom. Sami određujete odnos mesa i masnoće, birate koje komade ćete koristiti i dodajete začine u količini koja vam odgovara. Na taj način dobijate svež proizvod čije poreklo poznajete i ukus prilagođavate sopstvenim željama. Zbog toga se ulaganje u mašinu za mlevenje mesa vrlo brzo isplati, posebno ako je često koristite u pripremi obroka.

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