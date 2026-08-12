U današnje vreme, bilo da je kosa veoma duga, srednje dužine ili kratka, svakodnevno je izložena agresivnim faktorima. Toplota aparata za stilizovanje, trenje o odeću, UV zraci i zagađenje postepeno oslabljuju vlakno dlake. Kako bi sprečio da dužina i krajevi postanu suvi ili lomljivi, ovaj poznati frizer naglašava da nikada ne smemo zanemariti jedan specifičan korak u rutini.
Naime, prema rečima Adira Abergela, frizera slavnih kojem Nikol Kidman poverava svoju kosu, nanošenje ulja za kosu na samom kraju feniranja predstavlja ključni potez za očuvanje lepote vlasi.
„Ono pruža laganu hidrataciju, sjaj i zdrav završni izgled. Pomaže u obnavljanju oštećenja iznutra, dok istovremeno zaglađuje 'frizz' efekat i neposlušne vlasi, a da pritom nimalo ne otežava kosu“, objašnjava stručnjak.
Kada se nanese na sredinu dužine i same krajeve, ulje za kosu efikasno sprečava dehidrataciju, štiti dlaku od spoljašnjih agresora i vidno poboljšava njenu mekoću. Ovaj korak je od izuzetne važnosti, posebno kada je kosa dodatno osetljiva usled redovne upotrebe aparata koji emituju toplotu ili zbog čestih procesa farbanja.
Rutina koja se oslanja na prevenciju
Iako ulje za kosu ne može trajno da „slepi” niti popravi već rascvetale krajeve, ono doprinosi očuvanju integriteta dlake tako što smanjuje svakodnevno trenje i lomljenje.
Upravo ovakav, preventivni pristup omogućava da dužina kose znatno duže ostane zdrava, čime se uspešno proređuje potreba za čestim šišanjem. Abergel takođe savetuje da se ovaj završni korak obavezno kombinuje sa kompletnom rutinom nege koja je strogo prilagođena specifičnim potrebama vaše kose, prenosi Elle.
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