„Ono pruža laganu hidrataciju, sjaj i zdrav završni izgled. Pomaže u obnavljanju oštećenja iznutra, dok istovremeno zaglađuje 'frizz' efekat i neposlušne vlasi, a da pritom nimalo ne otežava kosu“, objašnjava stručnjak.

Kada se nanese na sredinu dužine i same krajeve, ulje za kosu efikasno sprečava dehidrataciju, štiti dlaku od spoljašnjih agresora i vidno poboljšava njenu mekoću. Ovaj korak je od izuzetne važnosti, posebno kada je kosa dodatno osetljiva usled redovne upotrebe aparata koji emituju toplotu ili zbog čestih procesa farbanja.

Rutina koja se oslanja na prevenciju