Nekadašnja „Viktorijina anđelica“ Alesandra Ambrosio (45) ima veliki razlog za slavlje, posle gotovo dve godine veze verila se za australijskog dizajnera i bivšeg manekena Baka Palmera.

Lepu vest manekenka je podelila sa pratiocima objavivši romantične fotografije iz Indonezije, gde je njen izabranik odlučio da je iznenadi prosidbom na plaži.

Za ovaj poseban trenutak sve je bilo pažljivo pripremljeno. Na pesku je od latica ruža napravljeno veliko srce, a njih dvoje bili su sami na plaži, daleko od gužve i radoznalih pogleda.

Fotografije su zabeležile i trenutak kada je Bak kleknuo pred Alesandru i postavio joj najvažnije pitanje. Manekenka, koja je bila u bikiniju, nije skrivala iznenađenje i sreću, a ubrzo je usledilo i „da“.

Ambrosio je i ovog puta privukla pažnju izgledom i vitkom figurom po kojoj je godinama prepoznatljiva, ali je njen osmeh ipak bio u prvom planu. Romantični kadrovi sa plaže brzo su privukli pažnju njenih pratilaca, koji su budućim mladencima uputili brojne čestitke.