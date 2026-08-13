Sat vremena pre zalaska sunca, sve je preplavljeno ovom prekrasnom, savršenom svetlošću. Postoji razlog zašto ga fotografi zovu “golden hour” ili "zlatni sat".

Sve jednostavno izgleda puno bolje. Zamislite da možete imati kosu koja uvek izgleda kao zlatni sat bez obzira na vreme. Sada je, zahvaljujući trendu farbanja kose, to čak i moguće.

"Volim da pomešam tamnu podlogu sa svetlijim, osunčanim krajevima koristeći svoju tehniku ​​srednjih tonova", kaže frizer slavnih Met Rez. "Ovde uključujem još jednu boju u svoju tehniku ​​isticanja kako bih neprimetno uklopio tamnije osnovne boje sa svetlijim ekstremnim odsjajima."

Rez je nedavno napravio golden hour smeđu frizuru za kantautorku Maren Moris, koja je takođe viđena na mnogim drugim slavnim osobama. Preplanula brineta oduvek je laskala, a ovaj novi zaokret podiže je na viši nivo.

"Prirodna, osunčana boja kose oduvek je bila tražena", kaže Rez. "Mislim da ljudi uvek traže savršen prelaz iz tamnog u svetlo, a ovaj trend to postiže s višebojnim, dimenzionalnim rezultatima."

Glavna prednost izgleda je to što se lako održava, ali ima visok kontrast, što vam daje prirodan izgled s malo odskakivanja. "Sviđa mi se što ima uravnotežen ton", kaže Rez. "Savršene nijanse se besprekorno stapaju u prelazu od najtamnijih korena kose do najsvetlijih vrhova kose, sa suptilnim pramenovima koji uokviruju lice."

Boja može biti suptilna ili istaknuta koliko klijent želi, zavisno od toga koliko kontrastna ili svetla žele da im kosa bude.

Iako je ovo prilično univerzalna nijansa, Rez smatra da trend osunčanih brineta pristaje onima čija kosa daje topliji izgled. "Uvek uzmite u obzir svoju osnovnu boju kada kreirate novu siluetu," kaže Rez. "Dubina osnovne boje u odnosu na svetli centar i istaknute delove je ono što ovom izgledu zaista daje poseban šarm!”

Kao i uvek, željeni look najbolje je pronaći pre i fotografiju pokazati u frizerskom salonu. "Proverite ima li osoba koju koristite kao inspiraciju sličnu osnovnu boju, teksturu, gustinu i dužinu kose kao vi", kaže Rez. "Što ste bliže izvornoj referentnoj tački, to će vaš kolorista bolje moći formulisati i stvoriti frizuru koju tražite."

Međutim, nemojte težiti tačnim rezultatima koje vidite na fotografiji. Uvek zapamtite da slike mogu imati osvetljenje i efekte koji menjaju ono što vidite u poređenju s konačnim rezultatima uživo.

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