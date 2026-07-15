Svake letnje sezone pojavi se novi trend obuće koji preplavi društvene mreže, ali jedan model godinama ne gubi popularnost. Reč je o minimalističkim sandalama, koje i ovog leta važe za najpraktičniji i najzahvalniji komad u garderobi.

Njihova najveća prednost je to što se lako uklapaju uz gotovo svaku kombinaciju, od lepršavih haljina i lanenih pantalona, preko bermuda i suknji, pa sve do omiljenih farmerki. Zahvaljujući jednostavnom dizajnu, podjednako dobro izgledaju u dnevnim i večernjim izdanjima.

Minimalizam je ponovo u modi

Ovog leta u fokusu je estetika devedesetih godina, pa dominiraju modeli sa tankim kaiševima, čistim linijama i svedenim detaljima. Upravo ta jednostavnost čini ih bezvremenskim izborom koji se lako uklapa u svaki stil.

Za razliku od obuće koja dolazi i odlazi sa modnih lista, ove elegantne sandale, posebno u crnoj boji, ostaju klasik koji nikada ne izlazi iz mode.

Modeli koji su najveći hit

Među najtraženijim su ravne kožne sandale sa kaišićima, koje pružaju udobnost tokom celog dana, ali i modeli inspirisani japankama. Nekada rezervisane isključivo za plažu, danas se nose i uz elegantne gradske kombinacije, naročito kada su izrađene od kože ili imaju malu potpeticu.

Veliku popularnost beleže i sandale sa prstenom za nožni prst, koje osim zanimljivog izgleda pružaju i dodatnu stabilnost pri hodu. Posebno su traženi modeli sa diskretnim zlatnim ili srebrnim detaljima.

"Kitten" potpetica osvaja leto

Za žene koje žele elegantniji izgled bez odricanja od udobnosti, odličan izbor su sandale sa takozvanom „kitten“ potpeticom. Niska i tanka štikla izdužuje figuru, a istovremeno omogućava lako hodanje tokom celog dana.

Ovakvi modeli odlično se kombinuju uz slip haljine, midi suknje, široke pantalone i elegantne večernje kombinacije.

Među trendovima se izdvajaju i takozvane „floss“ sandale, prepoznatljive po veoma tankim kaiševima koji ostavljaju stopalo gotovo potpuno otkrivenim, dajući celokupnom izgledu dozu elegancije i lakoće.

Modni stručnjaci ističu da su minimalističke sandale jedna od najboljih investicija za letnju garderobu. Baš poput bele košulje ili kvalitetnih farmerki, lako se uklapaju u različite stilove i mogu se nositi godinama.

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