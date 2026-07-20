Latino diva Dženifer Lopez ponovo je privukla pažnju svojim modnim izdanjem. Dok odmara u Italiji, pevačica i glumica pokazala je jedan od najaktuelnijih letnjih trendova – mikro šorts balon kroja, komad koji mnoge žene ne bi smele da obuku zbog izuzetno kratke dužine.

Upravo to je uradila Dženifer Lopez. A zašto i ne bi pokazala svoje zategnute mišićave noge i dokazala da ovaj odvažni model ne mora da izgleda neukusno, već može da bude deo elegantne kombinacije.

Izabrala je cvetni komplet modne kuće „Dolce & Gabbana“, koji se sastoji od kratkog šortsa voluminoznog kroja i kratke košulje sa istim dezenom.

Mikro šortsevi balon kroja prepoznatljivi su po širokom, pufnastom obliku i suženim ivicama oko nogu, zbog čega podsećaju na popularne balon suknje.

Kombinaciju je pevačica dodatno naglasila maramom za glavu u istom uzorku, naočarima mačkastog oblika, zlatnim nakitom i jednostavnim sandalama u boji kože.

Celokupan izgled podsetio je na glamur italijanskih razglednica iz šezdesetih godina prošlog veka.

Kako bi razigrani cvetni komplet dobio sofisticiraniju notu, Lopez je dodala luksuznu torbicu „Delvaux Le Brillant Mini“.

Iako su mikro šortsevi dugo izazivali podeljene reakcije, Dženifer Lopez pokazala je da se mogu nositi na sofisticiran način.

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