Trogodišnja devojčica se utopila u bazenu jednog španskog hotela dok je bila na letovanju sa svojom porodicom.
Eleri Elesmir iz Velsa pronađena je 24. juna u nesvesnom stanju u bazenu vile „Villa Francisca Mallorca" u Palmi de Maljorki, u Španiji. Porodica je unajmila ovu vilu u privatnom aranžmanu za vreme svog boravka, preneli su BBC i South Wales Argus.
Članovi porodice i ekipa hitne pomoći primenili su kardiopulmonalnu reanimaciju (CPR) nad trogodišnjom devojčicom pre nego što je prebačena u bolnicu „Son Espases”, udaljenu oko 70 kilometara (44 milje), radi daljeg lečenja, navedeno je u ponedeljak, 20. jula, tokom istrage pred britanskim nadležnim organima.
Nije preživela
Mala Eleri je priključena na aparate za održavanje u životu, ali je preminula narednog dana.
„Naša dragocena mala Vila Eleri doživela je nesreću tokom odmora”, napisala je njena majka, Seris-Sara Hemings, u objavi na Fejsbuku 30. juna. „Nažalost, uprkos neverovatnim naporima i pokušajima nas i zdravstvenih službi u Palmi da spasemo našu devojčicu, ostali smo sa njom na aparatima za održavanje u životu.”
„Džo [otac male Eleri] i ja bili smo uz nju svakog sekunda i naša devojčica je pokazala neshvatljivu snagu u pokušaju da ostane sa nama. To, nažalost, nije bilo dovoljno”, nastavila je. „...Dana 25. juna, srce naše vile zakucalo je poslednji put.”
Telo devojčice prevezeno je nazad u Ujedinjeno Kraljevstvo radi formalne identifikacije. Privremeni uzrok smrti je mehaničko gušenje utapanjem i respiratorna insuficijencija, izjavila je mrtvozornica Rouz Farmer pred Sudom za mrtvozornike u Gventu u ponedeljak, kako izveštavaju pomenuti mediji.
Kompletna istraga biće sprovedena 13. aprila 2027. godine.
Objava
„Slomljeni smo, nemamo reči. Kao da je svet stao i kao da nemamo vazduha”, napisala je Seris na Fejsbuku. „Želimo da zahvalimo svakom članu ekipe hitne pomoći i bolničkog osoblja koji su se neumorno borili da nam vrate ćerku.”
„Naš jedini fokus sada je da vratimo našu devojčicu u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi ponovo bila sa svojom porodicom. Detalji o sahrani biće objavljeni naknadno”, zaključila je ona.
Porodica male Eleri pokrenula je akciju na platformi ,,GoFundMe" kako bi prikupila novac za njenu sahranu.
Do trenutka objavljivanja teksta, u okviru ove akcije prikupljeno je više od 10.500 dolara (oko 9.203 evra) od ciljanih 13.375 dolara (oko 11,722 evra).
„Prikupljena sredstva pomoći će da prelepa Eleri dobije sahranu kakvu zaista zaslužuje...”, napisale su u opisu akcije članice porodice Šanen i Pejdž Hemings. „Takođe će omogućiti njenim roditeljima vreme i prostor da tuguju bez dodatnog tereta finansijskih briga, kako bi mogli da se posvete oporavku i oslone jedno na drugo u ovom izuzetno teškom trenutku.”
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