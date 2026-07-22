Trogodišnja devojčica se utopila u bazenu jednog španskog hotela dok je bila na letovanju sa svojom porodicom.

Eleri Elesmir iz Velsa pronađena je 24. juna u nesvesnom stanju u bazenu vile „Villa Francisca Mallorca" u Palmi de Maljorki, u Španiji. Porodica je unajmila ovu vilu u privatnom aranžmanu za vreme svog boravka, preneli su BBC i South Wales Argus.

Članovi porodice i ekipa hitne pomoći primenili su kardiopulmonalnu reanimaciju (CPR) nad trogodišnjom devojčicom pre nego što je prebačena u bolnicu „Son Espases”, udaljenu oko 70 kilometara (44 milje), radi daljeg lečenja, navedeno je u ponedeljak, 20. jula, tokom istrage pred britanskim nadležnim organima.

Nije preživela