Lil Vejn je iskreno govorio o vremenu koje je proveo iza rešetaka.
Petostruki dobitnik nagrade Gremi je tokom gostovanja u podkastu „Friends Keep Secrets” u utorak, 21. jula izjavio da je snimao muziku čak i dok je služio osmomesečnu zatvorsku kaznu na ostrvu Rajkers u Njujorku 2010. godine.
„Svake noći sam u zatvoru išao u studio”, rekao je Lil Vejn (43), pojašnjavajući da je muziku snimao preko telefona.
„Iz svoje ćelije”, dodao je. „To je značilo da svi moraju da ćute. Spremam se da pravim ritam udarajući o ovaj prokleti sto.”
Lil Vejn je objasnio da je njegovo vreme za spavanje bilo u 22:45, ali da je uspevao da to zaobiđe tako što bi započinjao telefonske razgovore neposredno pre toga, kako bi mogao da nastavi sa snimanjem.
„Radio bih to namerno... Zato su svi morali da se smire”, rekao je reper govoreći o svojim zatvorskim cimerima. „Bili smo samo ja i telefon, i [na taj način] sam zapravo mogao da snimam.”
Na pitanje da li je neko pokušavao da ga prisluškuje dok je repovao, Lil Vejn je odgovorio da većinu ljudi uopšte nije zanimalo šta on radi na telefonu.
Poseban tretman
Kada su ga upitali da li mu je boravak u zatvoru bio „najgora godina” u životu, Lil Vejn je izjavio da je, s obzirom na svoju slavu, imao poseban tretman, pa samim tim nije sve bilo tako loše.
„Nimalo”, započeo je. „Ali za sve to moram da zahvalim ljudima koji su tamo bili oko mene i da im odam priznanje. Učinili su da im postane zadatak da mi olakšaju boravak.”
Prilagodio se
Lil Vejn je u početku pokušavao da učini svoje dane „kraćim”, ali je na kraju popustio i počeo da gleda televiziju sa ostalima. Na pitanje o izboru emisije, Lil Vejn je odgovorio da je to bila emisija „Naked and Afraid" na kanalu ,,Discovery Channel".
„Mislite da to gledaju zato što je unutra gola žena. Ma ne, oni znaju radnju, znaju sve”, rekao je.
Sloboda
Lil Vejn je pušten na slobodu u novembra 2010. godine, nakon odslužene osmomesečne kazne zbog optužbi za posedovanje oružja. Ova kazna je usledila nakon njegovog hapšenja 2007. godine.
Perspektiva
On je u februaru 2010. godine u intervjuu za magazin Rolling Stone, stavio ovaj pravni zaplet u širu perspektivu.
„Gledam na stvari tako da je ‘sve s razlogom’. Znam da je to iskustvo kroz koje moram da prođem ako me Bog već stavlja na taj ispit”, rekao je. „Tako da ne gledam na to kao na nešto pogrešno, samo... sigurno ne gledam na to ni kao na nešto ispravno, to je sve.”
Emotivan susret
Reper Fet Džou je 2022. godine postao emotivan prisećajući se posete Lil Vejnu u zatvoru — i otkrio savet koji mu je dao pre nego što je i sam otišao na odsluženje kazne.
„Jedna od najtužnijih stvari koje sam ikada uradio bila je poseta Lil Vejnu u zatvoru. I ne samo to, nego su ga držali u lancima. Lil Vejna”, rekao je Fet Džou u emisiji „Red Table Talk”. „Držali su ga u okovima i svemu tome. Postupali su prema njemu kao da je ubica.”
„I tako, otišao sam da ga posetim”, nastavio je. „On mi je brat, čovek živi preko puta mene u Majamiju — i dok ulazim u zatvor, zvoni mi telefon. Lil Vejn. Rekao sam: ’E, Vejn, šta ima?’, a on mi kaže: ’Samo ti kažem odmah, budi skroman.’ Ja sam ga pitao: ’Pa kako to uspevaš?’, a on je odgovorio: ’Samo budi skroman, brate.’”
Bonus video:
Komentari (0)