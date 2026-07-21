Anđelina Džoli poznata je po izgledu koji se godinama ne menja, a ne samo po glumačkom talentu. Njena dugogodišnja dermatološkinja Ronda Rend i sama glumica otkrile su ključne elemente njene rutine nege kože, piše Beauty World News.

Minimalna upotreba šminke

Dr. Rend je za portal Refinery29 izjavila da je jedan od glavnih razloga dobrog stanja kože Anđeline Džoli činjenica da se gotovo nikad ne šminka van posla. Privatno ne nosi šminku. Dodala je da njen šminker takođe pazi koje proizvode nanosi na njeno lice i da se koži posvećuje velika pažnja tokom snimanja.

Jednostavna rutina nege

Džoli ima jednostavnu rutinu, delom zahvaljujući dobrim genima i maslinastom tenu. Prema rečima dermatologa Rend, rutina uključuje kremu sa zaštitnim faktorom, blago sredstvo za čišćenje i antioksidanse. Povremeno koristi i glikolnu te alfa-hidroksi kiselinu.

Džoli, kako kaže Rend, izbegava grube pilinge i jake hemikalije. Prirodan pristup smatra najučinkovitijim za očuvanje teksture i zdravog izgleda kože.

Umerenost u tretmanima

Kad je reč o tretmanima, Džoli ne preteruje. Povremeno se odlučuje za blagi laserski piling i fototerapiju radi ujednačavanja tena i uklanjanja pigmentacijskih mrlja. Izbegava sve tretmane koji bi mogli narušiti kvalitet njene kože ili uzrokovati ožiljke.

"Nema onaj 'plastičan' izgled jer ne radi ništa drastično. To joj jednostavno nije potrebno", rekla je Rend o glumici.

Džoli je još 2010. za Daily Mail izjavila da se nije podvrgnula estetskim operacijama i da to ne planira. "Ako to nekoga čini srećnim, to je njihova stvar. Ne mogu znati šta nekome pomaže da se oseća bolje. Ali ja to ne planiram učiniti", dodala je.

Zaštita od sunca je prioritet

Prema rečima dr. Rend, Džoli se uvek štiti od sunca. Redovno nanosi kremu s visokim zaštitnim faktorom i izbegava dugotrajno izlaganje suncu kako bi sprečila prerano starenje kože.

Uravnotežena šminka

Pravilo Anđeline Džoli kod šminkanja je naglašavanje samo jednog dela lica, čime postiže profinjen izgled. "Ili naglasim oči tamnijom senkom ili nosim crveni karmin", rekla je za InStyle 2018. godine. Objasnila je da joj ta strategija najbolje odgovara zbog prirodno izraženih crta lica.

"Imam jako izražene crte lica, pa kad bih naglasila sve odjednom, izgledala bih pomalo kao klaun. Bilo bi to jednostavno previše", pojasnila je.

Rani početak nege

Džoli je s negom kože počela vrlo rano. Njena pokojna majka Maršelin Bertrand odvela ju je dermatološkinji Rend kad joj je bilo samo 11 godina. Glumica je ispričala da ju je dr. Rend od samog početka podsticala na što prirodniji izgled i pristup nezi.

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