Za četiri horoskopska znaka kraj jula donosi odricanje koje će se, prema tumačenju astrološkinje, iz prividnog gubitka pretvoriti u značajnu životnu pobedu. Promene koje slede biće temelj za uspeh u idućem periodu, piše YourTango.

Astrološkinja Helena Hetor objašnjava da će nakon promene položaja čvorova sudbine 26. jula, pripadnici tih znakova tokom sledećih 18 meseci postati izuzetno uticajni. Proces neće biti trenutan, ali astrološki uticaji okreću se u njihovu korist. Zbog te promene energije, oni će "napraviti ogromne korake u životu prema svojim ciljevima i uspehu".

Bik

Bikovi, koji su možda do sad imali osećaj da stagniraju, ostvariće veliki napredak preseljenjem ili značajnom promenom vezanom za dom. Prema astrološkinji Hetor, "odričete se nečega kako biste postigli visoku čast ili priznanje".

Ova promena neće doći lako. Astrološkinja Aria Gmiter napisala je da Bikovi "nisu skloni promenama ako nemaju plan". Uprkos tome, ako ih prihvatite, ovo leto moglo bi vam biti jedno od najboljih. Iako napuštate poznati dom, porodičnu dinamiku ili mesto koje ste smatrali svojim, Hetor objašnjava da se to događa jer "vaša karijera doseže razmere za koje niste smatrali da su moguće". Menjate udobnost za trajno nasleđe, a vaše će ime postati nezaobilazno.

Blizanci

Prema rečima astrološkinje Hetor, Blizanci će svoju poznatu lokalnu sredinu zameniti širom, globalnom i međunarodnom. To se u početku može činiti kao gubitak uhodane rutine i predstavljati izazov, ali dugoročno donosi jačanje ličnog uticaja.

Promena može delovati zastrašujuće. Ipak, napuštanje posla koji ne nudi napredak ili veze bez budućnosti omogućiće vam da se napokon oslobodite. Prošlost vas više ne sputava, pa ovog leta možete očekivati preobraženje finansija i otvaranje novih prilika. Hetor je pojasnila da će se ono što se isprva činilo kao velik gubitak pretvoriti u iskustvo koje "toliko dramatično širi vaš svet da ćete jedva prepoznati osobu koja ste postali", bez obzira na to hoće li vas put odvesti u "novu zemlju, na novo obrazovanje, posao ili u novi poziv".

Vodolija

Vodolije iza sebe imaju turbulentan emocionalni period. Srećom, to se menja jer počinju nadilaziti odnose koji su ih sputavali. Ta je promena već dugo u pripremi.

Hetor ističe da za Vodolije sledi era obnove. "Gradite novi identitet, privlačite izvanredne prilike, uticajna partnerstva, veću vidljivost i postajete svoja najizvornija i najuticajnija verzija", navodi ona. Proces će biti postupan, ali do kraja leta bliske osobe jedva će prepoznati osobu u koju ste se razvili.

Lav

Lavovi su prošli kroz težak period, ali su uspeli ostaviti staru verziju sebe iza sebe. Iako se to isprva činilo kao gubitak, promena je bila nužna. Više niste ista osoba, a svemir vam sada donosi blagoslove. Hetor kaže da će "sudbinska veza ili partnerstvo postati pokretač vašeg najvećeg napretka".

Prema astrološkinji, sledećih 18 meseci donosi vam "više ljubavi, uticaja, prilika i obilja nego što biste ikada mogli sami stvoriti". Ako ste čekali da vam se život promeni, pripremite se. Stiže vam prava ljubav.

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