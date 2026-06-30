Anđelina Džoli, koja trenutno promoviše film "Couture", govorila je i o svom privatnom životu, otkrivši da od razvoda sa Bredom Pitom 2016. godine nije bila ni u jednoj vezi.

Glumica u novom ostvarenju igra američku rediteljku Maksin Voker, kojoj je tokom Nedelje mode u Parizu dijagnostikovan rak dojke. Kroz ovaj lik, koji pored profesionalnih izazova ima i ljubavnu priču, Džoli je shvatila da je moguće istovremeno biti posvećen deci i ostaviti prostor za ljubav i lični život.

– Iskreno, nisam bila ni sa kim u vezi otkako sam se razvela pre deset godina. Nekako sam sebi usadila ideju da taj deo mene više nije u središtu mog života jer sam usredsređena na svoju decu i porodicu. Trebalo mi je vremena da shvatim da žena može da voli svoju ćerku i bude joj potpuno posvećena, a istovremeno da bude posvećena i sebi – rekla je Anđelina.

Pedesetjednogodišnja glumica i šezdesetdvogodišnji glumac zajedno su proveli 11 godina, iako su u braku bili samo dve. Njihov buran razvod trajao je osam godina i zvanično je okončan 2024. godine. Zajedno imaju šestoro dece: Medoksa (24), Paksa (22), Zaharu (21), Šajlo (20) i blizance Vivijen i Noksa (17).

Anđelina je ispričala da je odgajanje ćerki podstiče da ne bude samo majka.

– Mislim da me one na neki način vraćaju staroj sebi. Moja želja da imaju snagu, otvorenost, nežnost, veru i borbenost podseća me na to kakva sam nekada bila. Mislim da sada žele da ne budem samo "mama" – rekla je glumica.

Dodala je i da o starenju ne razmišlja previše, već da ponovo otkriva sebe.

– Mislim da moram ponovo da živim. Ponovo da budem slobodna. Na način na koji me je život možda pomalo slomio – priznala je.

Ranije ovog meseca za magazin Variety izjavila je da je povratila svoj "borbeni duh", koji je nakratko izgubila, ističući da su joj u tome najviše pomogla deca, koja su se otuđila od oca, Breda Pita.

– Moja deca su gotovo sva punoletna i sada žele da me vide kako putujem svetom. Poznaju me bolje od bilo koga i još me vole, što mnogo govori – rekla je Džoli.

Dok je petoro njihove dece odlučilo i zakonski da ukloni prezime Pit, Paks je jedini zadržao dobar odnos sa očevom porodicom, iako izvor tvrdi da ni on nema naročito blizak odnos sa Bredom Pitom. S druge strane, Pit je već četiri godine u vezi sa dizajnerkom nakita Ines de Ramon.