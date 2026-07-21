Da li ste se nekada zapitali zbog čega se oslić gotovo uvek prodaje bez glave, dok se većina drugih vrsta ribe može kupiti u celosti?

Oslić je jedna od najzastupljenijih riba na našim trpezama zahvaljujući pristupačnoj ceni, jednostavnoj pripremi i malom broju sitnih kostiju. Ipak, postoji jedna karakteristika koja se ne menja bez obzira na to da li ga kupujete u ribarnici ili supermarketu. Na rafove gotovo uvek stiže bez glave.

Razlog za to krije se u načinu na koji se ova riba lovi i transportuje. Oslić je morski predator koji živi u dubljim delovima mora, a najveće količine koje stižu na naše tržište potiču iz jugozapadnog Atlantika, voda južne Afrike i Sredozemnog mora.

Pošto prelazi veliki put do potrošača, obrada počinje odmah nakon ulova, još na ribarskim brodovima. Uklanjanje glave donosi nekoliko važnih prednosti. Smanjuje ukupnu težinu ribe, čime se štedi prostor u hladnjačama i smanjuju troškovi transporta. Istovremeno omogućava brže i efikasnije zamrzavanje, pa riba duže zadržava svežinu i kvalitet. Kupcima je dodatno olakšana priprema jer dobijaju proizvod sa manje otpada i spreman za dalju obradu.

Iako je oslić veoma rasprostranjen u prodaji, stručnjaci upozoravaju da njegove populacije trpe veliki pritisak zbog prekomernog izlova. Posebno su ugrožene zalihe u evropskim vodama, naročito u Sredozemnom i Crnom moru, gde je poslednjih godina zabeležen značajan pad brojnosti ove vrste.

Nelegalan ribolov, nekontrolisano izlovljavanje mlađi i posledice klimatskih promena predstavljaju ozbiljnu pretnju opstanku ove vrste. Zbog toga vredi imati na umu da iza svakog oslića koji se nađe na trpezi stoji dug put od udaljenih morskih prostranstava do prodavnica.

Sada je jasnije zbog čega se oslić gotovo uvek prodaje bez glave. Takav način obrade rezultat je pažljivo organizovanog procesa transporta i čuvanja, koji omogućava da riba zadrži kvalitet i stigne do kupaca u dobrom stanju. Zahvaljujući pristupačnoj ceni i jednostavnoj pripremi, oslić je postao jedan od najčešćih izbora u domaćinstvima.

Ipak, njegova priča počinje daleko od naših kuhinja, na otvorenom moru, gde odgovorno upravljanje ribljim fondom i održivi ribolov imaju presudnu ulogu u očuvanju ove vrste za buduće generacije.

Video: