Otkako je ovog vikenda premijerno prikazan film "The Odyssey", internet ne prestaje da govori o Zendajinom beauty izdanju.

U ulozi boginje Atine, glumica je tokom promotivne turneje prigrlila eteričnu estetiku inspirisanu grčkom mitologijom i još jednom dokazala da suptilan make-up često ostavlja najsnažniji utisak.

Umesto izraženog konturisanja i upečatljive senke na očima, odabrala je blistavu kožu, nežno oblikovane obraze i zdrav sjaj koji izgleda kao da je upravo provela nedelju dana na nekom od grčkih ostrva.

Drugim rečima, cilj nije nanositi sloj za slojem proizvoda, već stvoriti ten koji izgleda prirodno zdravo i blistavo. Takav efekat počinje mnogo pre pudera.

Kvalitetna nega kože je ono što kožu čini sjajnom. Zendajin ten najbolji je dokaz. Koža izgleda sveže, zaglađeno i dubinski hidrirano te vrlo prirodno, kao da je tek umivena.

Zendajin look skoro uopšte ne uključuje maskaru ni ajlajner, što znači da područje oko očiju mora izgledati odmorno i zaglađeno.

Umesto teškog pudera treba birati lagani tonirani proizvod koji ujednačava ten, ali i dalje dopušta da se vide pegice, prirodna tekstura kože i njen karakter.

Završni detalj ovog izgleda su prirodno definisane usne. Umesto precizno iscrtanog obruba, koristi se mekanu olovku za nežno konturisanje usana. Lagano se razmazuje prstima, a nakon toga ide hidratantni balzam ili nude sjaj. Rezultat su pune, sveže usne koje savršeno nadopunjuju ostatak make-upa, umesto da preuzmu svu pažnju.

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