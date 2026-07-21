Program na 40 stepeni mnogi koriste iz navike, ali upravo takvo pranje posteljine često ne pruža rezultat koji očekujemo. Čaršav nakon pranja može izgledati sveže i mirisati prijatno, ali nečistoće koje nisu vidljive golim okom mogu i dalje ostati u vlaknima.

Grinje, ostaci kože i vlaga lako se zadržavaju u posteljini, naročito tokom toplijih noći kada se telo više znoji. Zbog toga stručnjaci preporučuju da se temperatura pranja ne bira samo prema izgledu veša, već i prema tome koje nečistoće želimo da uklonimo.

Zašto 40 stepeni često nije dovoljno

Pranje toplom vodom može ukloniti deo nečistoća i osvežiti tkaninu, ali kada je reč o alergenima i grinjama, ta temperatura često nije najefikasnije rešenje. Kod većine pamučnih čaršava i jastučnica pranje na 60 stepeni pokazuje se kao bolji izbor za temeljno čišćenje.

Tokom letnjih meseci ovaj problem može biti još izraženiji. Znoj i vlaga se zadržavaju u tkanini, stvarajući uslove za nakupljanje nepoželjnih čestica u prostoru u kojem svakodnevno spavamo.

Koja temperatura je najbolja za pranje posteljine?

Za većinu pamučne posteljine preporučuje se pranje na 60 stepeni. Ova temperatura predstavlja dobar odnos između efikasnog uklanjanja nečistoća i očuvanja kvaliteta tkanine.

Belu pamučnu posteljinu, peškire i druge materijale koji to dozvoljavaju možete prati na višim temperaturama, dok kod šarenih i osetljivijih tkanina treba biti oprezan kako se ne bi oštetila vlakna.

Ukoliko neko u domaćinstvu ima problema sa alergijama, posebno je važno redovno menjati i prati jastučnice, jer se na njima najčešće nakupljaju znoj i čestice kože.

Ovo mnogi rade pogrešno

Mnogi ljudi koji vode računa o čistoći doma pridržavaju se jednostavnog pravila, posteljinu peru redovno, a ne tek kada više ne izgleda sveže.

Jastučnice i čaršave preporučuje se menjati na svakih sedam do deset dana, dok se jorgan i jastuci peru nekoliko puta godišnje, u zavisnosti od materijala i preporuka proizvođača.

Još jedna česta greška je prekomerna upotreba omekšivača. Iako posteljini daje prijatan miris, kod pojedinih osoba može izazvati iritaciju kože, a na vlaknima može ostaviti naslage koje utiču na njihovu prozračnost.

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